Krajská hygienická stanice poslala mladoboleslavské florbalisty, kteří hráli zápas proti Panthers Praha, do preventivní karantény.

Florbalisté Mladé Boleslavi. | Foto: Štěpán Tomš

Superligová Mladá Boleslav odehrála v neděli 19. července přípravný zápas proti Panthers Praha. Ve středu 22. července byl klub informován o tom, že jeden z hráčů, který za Panthers do zápasu nastoupil, byl pozitivně testovaný na koronavirus. Krajští hygienici florbalisty Mladé Boleslavi, kteří tento zápas odehráli, poslali do preventivní čtrnáctidenní karantény. Ta má trvat od 19. července do 2. srpna.