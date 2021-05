Boleslav vstoupila do semifinálové série proti Pražanům dvěma domácími výhrami v poměru 8:5 a 11:5. Zlomovým momentem byl potom sobotní třetí duel, který rozhodlo až prodloužení.

První třetina skončila za stavu 2:2, když domácí Chodov dokázal stáhnout dvougólové manko. Curney sedm sekund před koncem druhé části vrátil Boleslavi vedení, jenže pražský tým ve třetí dvacetiminutovce dokázal srovnat na 3:3 a posléze po brance Šebka i na 4:4.

Za nerozhodného stavu musel rozhodnout až nastavený čas, který rozsekl Tokoš. Jeho branka ze 66. minuty utkání dala Mladé Boleslavi klíčový třetí bod, a věděl to i trenér Petr Novotný.

„Pro nás hrozně důležitý třetí bod. Jestli na ten zápas někdo koukal, asi se moc nebavil, kvality to moc nepobralo. Neproměňovali jsme šance, tím jsme drželi Chodov v zápase. Jsem rád, že jsme to nakonec rozhodli, šancí jsme měli dost. Byla to víc bitva než florbal,“ prohlásil v sobotu večer kouč Boleslavi.

Jeho tým na těsnou výhru 5:4 v prodloužení navázal hned v neděli, kdy na Jižním Městě zvítězil tentokrát jednoznačně 7:2 a stvrdil postup do finálového utkání v nejkratším možném čase. Čtvrtý zápas si podmanil boleslavský Tomašík, který postupovou výhru režíroval dvěma brankami a třemi asistencemi.

„Jsem hrozně šťastný, že jsme to zvládli. Myslím, že nás tenhle víkend provázela strašná neproduktivita, museli jsme zápasy dohrávat až úplně do koncovky,“ řekl Novotný po nedělním postupu do superfinále.

„Série to určitě byla těžká. Podruhé za tři roky jsme Chodov porazili 4:0 na zápasy, ale asi to vždycky úplně neodpovídalo realitě. Víme, že máme sílu, kterou dokážeme přetavit ve výhry, ale vždycky je to o detailech. Čtvrtý zápas jsme si pohlídali, ale jinak to byla vyrovnaná série a 4:0 tomu asi úplně neodpovídá,“ zhodnotil semifinále brankář Boleslavi Lukáš Bauer.

Bolka postupuje do superfinále počtvrté v řadě – a potřetí za sebou se střetne s Vítkovicemi. Ostravský tým a druhý nejlepší celek základní části, který v této sezoně Boleslav jako jediný dokázal porazit, proplouvá play off stejně suverénně jako Středočeši.

Ve čtvrtfinále Vítkovice přehrály městského rivala FBC Ostrava 4:0 na zápasy a stejným poměrem zvládly i semifinále s pražskou Spartou.

Superfinále florbalu 2021 je naplánované na sobotu 12. června. S Vítkovicemi se Bolka v boji o titul utkala zatím dvakrát, v roce 2018 uspěla a získala mistrovský pohár, o rok později s velkým rivalem prohrála a zůstala stříbrná.

Semifinále 3, sobota 8. května:

FAT PIPE Florbal Chodov - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 4:5 v prodl. (2:2, 0:1, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Plíhal (Maxa), 18. Řezáč (Strnad), 42. M. Vávra (Majer), 48. Majer (M. Vávra) - 1. Hemerka (Bína), 8. Bína (Curney), 40. Curney (Hemerka), 45. Šebek (Tomašík), 66. Tokoš (Tomašík). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 3:0. Využití: 1:0. Bez diváků.



Semifinále 4, neděle 9. května:

FAT PIPE Florbal Chodov - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. J. Bauer (Ondrušek), 36. Majer (T. Vávra) - 13. Suchánek (Tomašík), 13. Tomašík (Suchánek), 22. Natov (Tomašík), 25. Natov (Curney), 49. Tomašík (Tokoš), 53. Tokoš, 56. Šebek (Tomašík). Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 3:2, navíc Strnad (Chodov) 5 minut za hrubost. Využití: 1:3. Bez diváků. Konečný stav série: 0:4.