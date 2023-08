Od čtvrtka 3. srpna do neděle 6. srpna se v Městské sportovní hale v Mladé Boleslavi odehraje prestižní florbalový turnaj Ško-energo cup 2023. Pořádající Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav postupně vyzve FbŠ Bohemians, švédský Warberg IC a švýcarský Floorball Köniz Bern.

Florbalisté Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav ovládli v konkurenci švýcarského Floorball Köniz, švédského IBK Dalen a české juniorské reprezentace Ško-energo cup 2022. | Foto: Štěpán Tomš, Florbal Mladá Boleslav

„Je to náš domácí turnaj, takže pochopitelně chceme zvítězit. V první řadě je ale pro nás v této fázi sezony důležité rozvíjet naši hru a k tomu nám Ško-energo cup dobře poslouží,“ řekl hlavní trenér Bolky Joonas Naava před čtvrtečním vstupem do turnaje.

Turnajový balíček na všech šest zápasů v cenně 300 korun i vstupenky na jednotlivé zápasy v ceně 100 korun jsou v prodeji v síti Ticketportal i každý hrací den na pokladně v Městské sportovní hale. Videopřenosy se vysílají na platformě StayLive.

Eliáš a Vařecha přestupují

Jedním z lákadel pro diváky mohou být nejnovější tváře v domácí sestavě. Předvýběr.CZ v těchto dnech potvrdil příchody dvou výjimečně talentovaných florbalistů. Sedmnáctiletý Jáchym Eliáš a šestnáctiletý Jakub Vařecha přestoupili z FBŠ Hattrick Brno a jsou součástí boleslavského kádru pro Livesport Superligu.

Vařecha je odchovancem Hodonína a poslední dvě sezony odehrál v Hattricku Brno, kde byl také spoluhráčem Eliáše. Oba v minulé sezoně nastupovali v dorostenecké i juniorské lize. Dlouhodobě se účastní akcí Českého florbalu pro talentovanou mládež a věkově nyní patří do kádru juniorské reprezentace, která zahajuje nový cyklus.

Program Ško-energo cupu 2023

Čtvrtek 3. srpna

18.30 Předvýběr.CZ Florbal MB - FbŠ Bohemians

Pátek 4. srpna

18.30 Floorball Köniz Bern - Warberg IC

Sobota 5. srpna

15.30 FbŠ Bohemians - Floorball Köniz Bern

18.30 Předvýběr.CZ Florbal MB - Warberg IC

Neděle 6. srpna

11.00 Warberg IC - FbŠ Bohemians

14.00 Předvýběr.CZ Florbal MB - Floorball Köniz Bern

„Náš tým je v procesu přestavby a v Jakubovi a Jáchymovi vidíme výjimečně talentované hráče, kteří by dříve nebo později přerostli své domácí prostředí. Chtěli jsme, aby jejich dalším krokem byla Mladá Boleslav. S Hattrickem Brno jsme začali plánovat, jak by spolupráce mohla probíhat. Kluci se zapojili do našich tréninků a letních testovacích zápasů a prokázali, že své místo v našem superligovém kádru si obhájí už teď. Pro přesun se rozhodli už nyní a my jsme s Hattrickem našli shodu na podobě přestupu. Chceme, aby Jakub a Jáchym rozkvetli ve fantastické hráče. Oba jsou součástí nově se tvořícího juniorského nároďáku stejně jako řada dalších našich hráčů. To nám dává naději, že nás čeká světlá budoucnost,“ přiblížil okolnosti transferu generální manažer Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav Tomáš Pacák.

Vařecha s Eliášem se stěhují do Mladé Boleslavi, ve studiu budou pokračovat na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře. „Na samostatnost jsem zvyklý, protože už minulý rok jsem byl v Brně na internátu. Ubytování je tu super, budeme na pokoji společně s Elim. Florbalové prostředí a zázemí je tu jedno z nejlepších v republice, kluci v týmu jsou fajn,“ vylíčil Jakub Vařecha dojmy z prvních dnů po přesunu.

„Dlouho jsem přemýšlel, jestli na přestup ještě není brzo. Možná jsem se s tím ale zbytečně trápil a uvědomil jsem si, že teď je ten nejlepší čas. Řekl jsem si: Jdu! A jsem tady. V Bolce se můžu dál rozvíjet a posouvat, je tu větší konkurence i super zázemí a vše okolo. Potěšilo mě, že je tu hodně přátelské prostředí. Těším se, že začíná něco nového,“ přidal Jáchym Eliáš.

Pro oba je ambicí prosadit se do kádru národního týmu do 19 let, jehož vrcholem bude mistrovství světa v roce 2025 ve Švýcarsku.