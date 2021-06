Potřetí v řadě má Superfinále florbalu stejné složení. Mladá Boleslav prohrála v této sezoně jen jednou – hned v prvním kole nestačila právě na Vítkovice. Od té doby svěřenci Petra Novotného neprohráli. Na straně ostravského celku se chtěl vítězně rozloučit s kariérou Tomáš Sladký.

Superfinálový duel gólově otevřel v 7. minutě vítkovický Lukáš Hájek, ketrý se v první části prosadil hned dvakrát a oba zásahy byly jako přes kopírák. Lahůdková kombinace zakončená dorážkou do prázdné klece. Středočeši ale drželi krok.

Ve druhé části přidal třetí branku svěřenců Pavla Bruse hrdina z roku 2019 Marek Bräuer. V závěrečné části už ale skórovali výhradně Mladoboleslavští. Nejprve srovnal Daniel Šebek a o pár chvil později rozhodl v přesilové hře Jiří Curney. Ostravští v závěru riskli hru bez brankáře. Nejprve dlouhým odpalem skóroval Jakub Bína a posléze i Milan Tomašík.

Svůj druhý titul zaznamenal v boleslavském dresu gólman Lukáš Bauer: „Já moc ani nevím, co se v tom zápase dělo. Je to strašně těžký formát, když rozhoduje jediný zápas. V takovém zápase neexistuje favorit a to se potvrdilo. Opět to bylo hodně vyrovnané a rozhodl jediný gól. Jsme strašně šťastní, že jsme to zvládli.“

Podruhé s Boleslaví slaví i Milan Tomašík: „Konečně jsme hráli před plnou halou a neskutečně jsme si to užili.“ „V první třetině jsme nebyli v zápase a naštěstí to bylo srovnané 2:2, protože Vítkovice byly lepší a měli svěžejší nástup. Ve druhé třetině jsme se do toho postupně dostávali. Třetí třetiny jsme měli vloni i letos hodně silné, takže jsme věřili, že zápas otočíme, což se povedlo,“ komentovala zápas mladoboleslavská opora.

Superfinále bylo posledním zápasem kariéry pro vítkovického kapitána Tomáše Sladkého, který tak do své sbírky čtvrtý titul nepřidal: „Je to zklamání z prohry, jako pokaždé, když se prohraje. Superfinále je o chybě, která pak může mrzet hodně dlouho. Očividně i rozhodčí jsou jenom lidi a dělají chyby.“ Vítkovičtí hráči si totiž stěžovali na uznaný vítězný gól Jiřího Curneyho, který v době skórování stál podle jejich názoru v brankovišti. „V tu chvíli jsem to samozřejmě nevnímal, kde stojím. Všiml jsem si toho až při nějaké opakovačce,“ hlásil k inkriminovanému momentu sám Jiří Curney. Dodejme jen, že v zápasech české florbalové Superligy není k dispozici, tak jako třeba v jiných sportech, videorozhodčí.

Jiří Curney k tomu ještě přidal komentář: „Já jsem už v kariéře také několik zápasů prohrál, po nichž jsem se cítil strašně ukřivděný. Tak to ale chodí, rozhodčí jsou součástí hry.“K zápasu, celé sezoně a zisku titulu ještě dodal: „Je to obrovský pocit štěstí. Poslední dvě sezony byly strašně těžké a dojít až sem byla hodně dlouhá cesta a nakonec stejně rozhodl jeden zápas. Neodehráli jsme ho ani moc dobře, první dvě třetiny jsme nebyli vůbec ve hře a Vítkovice hrály dobře. Ale od konce druhé třetiny jsme se do toho už dostávali a nakonec jsme tu třetí odehráli skvěle.“

PŘEDVÝBĚR.CZ florbal Mladá Boleslav – 1. SC TEMPISH Vítkovice 6:3

Branky: 13. Hemerka (Bína), 14. Tomáš Chroust (Tadeáš Chroust), 45. Šebek (Tokoš), 55. Curney (Natov), 59. Bína, 59. Tomašík – 7. Hájek (Matejčík), 16. Hájek (Matejčík), 38. Bräuer (Nehera). Mladá Boleslav: Bauer (Musil) – Hemerka, Gruber, Zakonov, Suchánek, Krzyžanek, Řehoř, Höffer – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Šebek – Tomáš Chroust, Komárek, Tadeáš Chroust – Zoufalý, Korych. Vítkovice: Souček (Jasiok) – Besta, Nehera, Hubálek, Jan Šebesta, Kuczera, Hatala, Kaleta – Gattnar, Šindler, Delong, Matejčík, Sidunov, Hájek – Švajný, Sladký, Bräuer – Choma, Čonka - Skyba.