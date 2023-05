Florbalisté Mladé Boleslavi představili dvě čerstvé posily - obě mají zkušenosti z reprezentace a přichází shodně z Vítkovic.

Adam Delong přichází do Mladé Boleslavi z Vítkovic | Foto: Florbal MB

Po vypadnutí v semifinále v letošní sezoně už florbalisté Mladé Boleslavi spřádají plány na tu příští. Po příchodu finského kouče Naavy ohlásilo vedení boleslavského klubu první dvě posily do kádru superligového áčka. Obě zvučné. Do Boleslavi přichází Adam Delong a Jiří Besta – oba dva reprezentanti České republiky, oba dva přichází z Vítkovic.

Šestadvacetiletý Adam Delong nastupuje v nejvyšší soutěži dospělých od sezony 2014/2015, doposud v ní oblékal pouze dres Vítkovic a přestup do Bolky je jeho prvním velkým transferem v kariéře. V reprezentaci dospělých odehrál 52 zápasů s bilanci 31+23. Je účastníkem tří světových šampionátů.

„S Adamem jsem byl v průběhu sezony v kontaktu, zajímaly mě jeho další plány. Domluvili jsme se, že jeho život a kariéra bude pokračovat u nás v Mladé Boleslavi. Vítkovicím děkujeme za rychlou a korektní dohodu,“ řekl generální manažer Bolky Tomáš Pacák. „Pro Adama je důležitá jeho reprezentační role. Je nutné jeho režim nastavit tak, aby měl vysokou výkonnost, kterou si od něj slibujeme i my v Mladé Boleslavi. Adam by u nás měl mít jednu z klíčových rolí, s čímž se pojí i náročný tréninkový proces. Adam je vystudovaný stavař, dva roky pracuje jako statik a na částečný úvazek by měl pracovat i během angažmá u nás.“

„Bylo to nesmírně těžké rozhodování, trvalo to asi dva měsíce, dennodenně jsem nad tím trávil čas. Nakonec rozhodlo to, že jsem chtěl podstoupit sportovní změnu, ze své strany jsem cítil trochu stagnaci a pod konzultaci s nejbližšími - především přítelkyní - jsem se rozhodl udělat tenhle krok. Věřím, že je správný a že se tu posunu jak sportovně, tak profesně. Jsem rád, že jsme přestup dotáhli,” řekl Adam Delong.

Ze stejného klubu přichází také čerstvě čtyřiadvacetiletý obránce Jiří Besta. V nejvyšší soutěži nastupuje od sezony 2016/2017, v reprezentaci dospělých dosud odehrál 41 zápasů s bilancí 16+3 a je účastníkem dvou světových šampionátů.

„Jirka je věkem stále mladý, ale zároveň velmi zkušený hráč s vynikajícími fyzickými parametry a kvalitní střelbou. Též charakterově se k nám hodí, s některými našimi hráči jej pojí výjimečná přátelství, takže i toto do sebe výborně zapadá,“ říká na jeho adresu Tomáš Pacák.

„Hodně se těším. Čeká mě nové prostředí, noví spoluhráči a mám velká očekávání,“ řekl Jiří Besta a zmiňuje také dva hlavní důvody, proč se rozhodl přestoupit: „Chtěl jsem herní i životní změnu - zkusit si po škole něco nového a někde jinde.“ Těší se také na kouče Joonase Naavu: „Je to trenér, kterého máme v reprezentaci, takže vím, co od něho čekat. On zároveň bude vědět, co čekat ode mě. Věřím, že naše spolupráce bude úspěšná a zase se naučím něco nového.“

