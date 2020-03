Technology Florbal Mladá Boleslav tak končí sezonu 2019/2020 jako nejúspěšnější tuzemský mužský klub – s triumfem v Poháru Českého florbalu, Prezidentským pohárem za prvenství v základní části Superligy florbalu, ale bez možnosti dovršit ročník titulem v play-off, jehož byl největším favoritem. Klub získává právo účasti na Poháru mistrů a také prize money, které by náleželo mistru České republiky.

Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi už se v ročníku 2019/2020 nezaplní florbalovými fanoušky dychtícími po dokonání úspěšné sezony. Do florbalového kabátku se nepřevlékne ani pražská O2 arena, kam se po dvouleté odmlce mělo vrátit Superfinále. V něm Boleslav toužila zaútočit na svůj druhý titul.

Superliga florbalu i další soutěže řízené Českým florbalem jsou předčasně ukončeny. Šířící se koronavir a logická opatření neumožňují sezonu řádně dokončit podle plánu.

Ač florbalová Mladá Boleslav pochopitelně plně respektuje současná rozhodnutí vlády České republiky, sportovně je pro ni takový konec ročníku tuze trpký.

Český florbalový mistr za sezonu 2019/2020 se nevyhlašuje, protože play-off se nedohrálo. Boleslav ke zlatu měla fakticky nejblíž. V superligové základní části získala 74 bodů z 78 možných, vyhrála ji, navíc v novém bodovém rekordu a úspěšností 94,87 procent. Jako jediná vyhrála i obě čtvrtfinálová utkání play-off. Dominanci potvrdila také lednovým triumfem v Poháru Českého florbalu. Konečné pořadí Superligy florbalu bude určené pořadím v základní části.

„Respektujeme rozhodnutí Výkonného výboru Českého florbalu, tento výsledek jsme očekávali. Ve světě i u nás se dnes bojuje o víc, zdraví je přednější. Je to však pro nás nepříjemná tečka za sezonou, ve které jsme vládli a která byla předurčena k tomu, abychom ji pozlatili i na konci. Hodně mě to mrzí kvůli tvrdé práci nás všech – hráčů, realizačního týmu, managementu. Cítím, že jsme si zasloužili potvrdit, že jsme v tomto ročníku pracovali nejlépe. Mrzí mě to kvůli Petru Grünfeldovi, který nás opustil v první polovině sezony a chtěli jsme vyhrát titul pro něj. Mrzí mě to i kvůli Petru Novotnému, který skvěle zvládl přechod z role hráče do pozice trenéra, ale vím, že pod jeho vedením budeme kvalitně pracovat i nadále. Mrzí mě to také kvůli boleslavským fanouškům, kteří nás celou sezonu povzbuzovali a teď jim nemůžeme dát ten opojný moment, o který bychom se v následujících týdnech poprali. Věřím, že se situace co nejrychleji vrátí do normálu a budeme moci brzy začít pracovat na budoucnosti,“ řekl generální manažer Technology Florbal Mladá Boleslav Tomáš Pacák.

Velmi dobře rozehranou sezonu měl i nejstarší mládežnický tým Technology Florbal Mladá Boleslav, tedy junioři. Ti postoupili do čtvrtfinále play-off KB ligy a v sérii proti Kladnu, která měla začít o víkendu 14. a 15. března, byli papírovými favority. Jak by to bylo na hřišti, se už nikdo nedozví. Ukončeny jsou i další soutěže určené dorostencům, starším žákům, mladším žákům, elévům a přípravce.

Boleslav po čtvrtečním vyhlášení nouzového stavu v České republice neprodleně přerušila tréninkovou a zápasovou činnost. Management klubu a sekretariát pokračuje v práci. Klub je připraven operativně reagovat podle dalšího postupu státních orgánů a obratem bude informovat o případných novinkách.