Už jste se po náročné sérii s Vítkovicemi stihli naladit na Superfinále? Bylo to náročné, ve středu na tréninku jsme se z toho ještě trochu dostávali. Uvidíme dál. Připravíme se na to nejlépe, jak budeme umět. Uvidíme, na co to bude stačit.

Jak těžká byla série s Vítkovicemi, kterou rozhodlo až prodloužení sedmého zápasu?

Ani nevím, kolik zápasů skončilo v prodloužení nebo na nájezdy, každý zápas byl vyrovnaný. Nakonec se to přiklonilo k nám. Vítkovice podaly super výkon, mysleli jsme si, že je zlomíme častěji, ale šedesát minut hrály dobře a účelně. Nakonec rozhodla jedna střela, jak už to tak bývá.

Tatran má neuvěřitelnou sezonu. Těžší soupeř vás asi potkat nemohl, že?

Určitě, mají za sebou skvělou sezonu, vyhráli základní část ligy, vyhráli pohár, vyhráli Champions Cup a play-off zatím prošli bez většího zapocení. Je to letos největší výzva pro jakýkoliv tým.

Drama o všechno ukončil Zakonov, Boleslav si zahraje superfinále

Motivace sebrat jim aspoň jeden pohár bude ale veliká, ne?

Samozřejmě. Nejdeme si zápas užít, jdeme ho vyhrát. Chceme udělat co nejlepší výsledek. Může se zdát, že je Tatran v pozici favorita, ale je to jeden zápas. Uvidíme.

Opět se diskutuje o tom, jestli se má Superfinále hrát na jeden zápas, nebo jako klasická série. Co tomu říkáte vy?

Pokud by to bylo na čtyři vítězné, tak by to bylo pro všechny hodně náročné. Po posledním semifinále jsem si nedokázal představit, že bych za tři čtyři dny začal hrát sérii třeba na sedm zápasů. Je to nastavené takhle, haly na to nejsou a my jako hráči to musíme přijmout. Já už ani nevím, jestli by bylo lepší hrát sérii nebo Superfinále. Zažil jsem oboje, oboje jsem vyhrál, oboje prohrál. Takhle ta jedna akce je pro většinu kluků něco, co můžou zažít jednou za život, je to wow. Série v sobě ale ze sportovní stránky skrývá určitě víc.

Na druhou stranu atmosféra, když přijde přes 12 tisíc diváků, je asi neopakovatelná, že?

Jo, určitě. Všechno ale ztrácí na kouzle, pokud to člověk hraje třeba desetkrát a kolikrát se mu stane, že prohraje a ví, že v sérii mohl uspět. Jednou vás může porazit i relativně slabší tým. Hůř se vyspíte, něco špatného sníte, něco na vás skočí… Vlivů je daleko víc než v sérii, kde se ukáže, který tým je opravdu lepší. Atmosféra je super, ale ze sportovního hlediska je to míň fér.

Jakou očekáváte podporu z Mladé Boleslavi?

Určitě bude velká. V celé sezoně nás lidi podporují, máme dlouhodobě velkou návštěvnost v základní části i v play-off. Není to daleko, takže tuším, že z naší strany tam bude hodně lidí. Nevím, jestli budou mít připravené nějaké choreo, ale určitě nás poženou k dobrému výsledku.