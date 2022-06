Florbal pomůže vybrat na koně pro dětskou hipoterapii. Konkrétně ten charitativní, který se uskuteční v pátek 10. června od 17 hodin a v sobotu 11. června od 14 hodin. Místem jako tradičně bude sportovní hala v Benátkách nad Jizerou. Po oba dny by se do turnaje mělo zapojit po osmi týmech. Organizátoři potřebují vybrat zhruba 150 tisíc korun, za které by mohli zakoupit koně a zabezpečit jeho výcvik.

„Pro letošní rok mě inspiroval příběh Tadeáška Dragouna z posledního uskutečněného turnaje. Sám je po dětské obrně a využívá k léčbě hipoterapii. Tedy jízdu na koni,“ zmínil hlavní organizátor letos již čtrnáctého ročníku charitativní florbalové akce Pavel Petr. Připomněl, že hipoterapie je jednoduše řečeno oborem rehabilitace využívajícím jako pomůcku speciálně vycvičeného koně. „Konkrétně pohyb jeho hřbetu v kroku. Jedná se o střídavý pohyb, který se cyklicky opakuje. Nabízí stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy. To mimo jiné ovlivní hrubou i jemnou motoriku.“

Co to v praxi znamená? Posadíme-li na koňský hřbet člověka, je nucen se tomuto pohybu podřídit a přizpůsobit, přijmout jeho tempo, rozsah, směr a jeho změny. Je-li břemenem člověk s porušenou pohybovou koordinací, který je schopen poddat se tomuto koňskému diktátu, přijímá akord pohybu koně se všemi jeho tóny. Právě díky podobnosti pohybu koně a člověka tak dochází k tomu, že břemeno-jezdec-klient se na koňském hřbetu přizpůsobuje nabízenému pohybu podle koňských pravidel. Když je klient pohybově postižen a kůň zdráv, stačí pouze přijmout to, co kůň nabízí. „Hipoterapie tak krásně zapadá do konceptu terapií, které děti například právě po dětské obrně absolvují. Určitě není samospásná. Má ale něco, co jiná terapie ne a něco jiného jí pochopitelně zase chybí. Proto je dobré, když může zapadnout do komplexního programu a tím na dítě působit všemi možnými směry a dostat z něj to nejlepší,“ zmínil Pavel Petr.

Od roku 2007 se přitom do turnaje zapojila řada osobní z kulturního i sportovního života. K pravidelným účastníkům patřili florbalisté Mladé Boleslavi, hokejisté Sparty, Liberce i Mladé Boleslavi, házenkáři Lovosic, skokani na lyžích, sdruženáři, biatlonisté. Ze známých jedinců rychlobruslařky Martina Sáblíková, Karolína Erbanová, Kateřina Novotná, snowboardistka Eva Samková, biatlonista Michal Krčmář, sdruženář Tomáš Portyk, fotbalista Marek Matějovský, herci Jiří Mádl, Jakub Štáfek, Matyáš Valenta a mnozí další.

Všichni přijeli do Benátek nad Jizerou bez nároku na honorář, bez jakéhokoli finančního požadavku a sami se navíc aktivně podíleli na dražbě dresů.

Letos se vedle týmu Boleslavského deníku zapojí například Česká televize, sdruženáři nebo zástupci hokejových klubů z Mladé Boleslavi, Benátek a Liberce.