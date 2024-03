Florbalisté Mladé Boleslavi po dvou domácích výhrach zvládli vítězně i obě utkání v Liberci a nejrychlejším možným způsobem se posunuli do semifinále.

Čtvrtfinále Superligy, 2. zápas: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FBC Liberec | Foto: Martin FLOUSEK / www.florbalmb.cz

Florbalisté Mladé Boleslavi jsou v semifinále, a to v nejkratší možné době. Mezi nejlepší osmičkou se zdrželi jenom ve čtyřech zápasech, když o víkendu po dvou domácích výhrách zvítězili i v obou zápasech na půdě Liberce.

V tom třetím to opět bylo drama a výhra konečné výhra nejtěsnějším rozdílem, ve čtvrtém pak Bolka nasázela svému soupeři stejně jako v úvodním měření sil desítku.

Mladá Boleslav zažila úspěšnou play-offovou sobotu. Nejprve zvítězili junioři v prvním čtvrtfinálovém utkání na hřišti Bohemians 4:3 v prodlouženi, na to navázali dorostenci v Turnově výhrou 6:0 v prvním zápase prvního kola play-off a uspěl i superligový tým, který v Liberci navázal na předchozí domácí vítězství 10:1 a 9:8.

Domácí Mádlo sice v úvodu zajistil Liberci vedení, ale po obratu Bíny a Gašparíka už ovládala dění na hřišti převážně Boleslav.

Po srovnání libereckého Kučery na 2:2 byla pro vývoj zápasu důležitá 38. minuta - v rozmezí 10 sekund se trefili Delong se Zoufalým a Boleslav odskočila do náskoku 4:2.

Pátá boleslavská trefa z hole Vařechy v 55. minutě vyburcovala Liberec ke hře v šesti bez brankáře, při které domácí ještě pořádně zdramatizovali závěr. Skórovali totiž Smutný s Kopeckým, vyrovnat už ale soupeř nezvládl.

FBC Liberec - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 4:5

Branky a nahrávky: 3. Mádlo, 23. Kučera (Kopecký), 16. Smutný (Wiener), 58. Kopecký (Wiener) - 10. Bína (Sládek), 18. Gašparík (Zoufalý), 38. Delong (Beneš), 38. Zoufalý (Sládek), 55. Vařecha (Punčochář). Rozhodčí: Baloun, Sommer. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 412.

Boleslav tak zvítězila 5:4 a v nedělním čtvrtém utkání mohla rozhodnout o postupu do semifinále. A to se jí také povedlo.

Čtvrtý duel série přinesl spoustu obratů: Boleslav ztrácela 0:1, vedla 3:1, pak měl slovo znovu Liberec a strhl na svou stranu vedení 5:4, načež reagovali hosté otočkou na 6:4.

Přelom druhé třetiny byl obzvlášť důležitý, protože v čase 39:59 proměnil přesilovku Tomašík gólem na 5:4 a po přestávce zvyšoval zblízka skórující Suchánek.

Hosté hráli v závěrečné dvacetiminutovce obezřetně a zápas dotáhli k výhře 10:5 a postupu do semifinále. Série začne v Mladé Boleslavi ve středu 27. března. O soupeři teprve bude rozhodnuto až po dohrání všech čtvrtfinálových sérií.

FBC Liberec - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 5:10

Branky a nahrávky: 4. Wiener (Dolejš), 32. Faksa (Ferdan), 35. Wiener (Kárník), 35. Kopecký, 44. Faksa (Smutný) - 18. Gašparík (Bína), 19. Tokoš (Tomašík), 32. Beneš (Vařecha), 36. Punčochář (Delong), 40. Tomašík (Delong), 41. Suchánek (Tokoš), 49. Zakonov (Šebek), 53. Delong, 58. Tokoš, 60. Gašparík (Tomašík). Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 430.

„Čtvrtý zápas byl takový, jaký jsme ho očekávali. Liberec během sezony udělal velký progres a obzvlášť v jeho domácím prostředí není jednoduché ho porazit. Věděli jsme, že to nebude snadné a jsem opravdu rád, že jsme sérii vyhráli 4:0 na zápasy. Můžeme trochu ušetřit síly a zároveň máme devět dnů na přípravu na semifinále. Budeme odpočatí, připravení a odhodlaní uspět,“ řekl po zápase finský kouč Boleslavi Joonas Naava.

Útočník Adam Delong dodal: „Musím pochválit Liberec - má mladé, šikovné a silově vybavené hráče. Jsme rádi, že jsme to zvládli, nebyla to lehká série. Do třetího i čtvrtého zápasu jsme vstupovali s tím, že budeme hrát více ze zabezpečené obrany. Semifinále bude určitě náročné, ale počkáme si na soupeře, zanalyzujeme si ho a dobře se připravíme. Celý rok tvrdě makáme, takže sil budeme mít dost.“

