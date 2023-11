Florbalisté Mladé Boleslavi rozstříleli Pardubice v jejich hale vysoko 22:2.

První superligový zápas v sezoně odchytal v Pardubicích Tomáš Týc | Foto: Florbal MB

Hodně důrazný návrat na vítěznou po dvou porážkách v řadě zaznamenali florbalisté Mladé Boleslavi. Na půdě Pardubic totiž vyhráli razantním rozdílem 22:2.

„V předchozích dvou zápasech jsme si vypracovali opravdu hodně šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Celý týden jsme na tom pracovali, bylo to pro nás velké téma. Chtěli jsme se prosadit a samozřejmě je to vždycky jednodušší, když vedete hned od začátku. Jsem spokojený, bylo to pro nás rozhodně příjemnější zápas než s Chodovem, ve kterém jsme sice hráli dobře, ale góly jsme nedali,“ řekl boleslavským trenér Joonas Naava.

První třetinu v Pardubicích orámovaly trefy Punčocháře, který skóroval v první i poslední minutě a mezitím se hosté prosadili ještě sedmkrát.

Hlad po gólech po předchozích prohrách s pražskými soupeři Spartou a Chodovem byl i dál znát a boleslavští hráči přidávali pod kotel. Nejdřív zkompletoval hattrick Tomašík a po něm i Koláčný. Hosté se bavili florbalem, škoda jen pokaženého čistého konta brankáře Týce, kterého těsně po polovině hracího času překonal Lotyš Polis.

Ve třetí třetině, v níž Boleslav mimo jiné pokořila metu 100 nastřílených gólů v základní části této sezony, se po dalších zásazích zastavilo skóre až na poměru 2:22.

V příštím kole čeká Boleslav podstatně náročnější úkol - v sobotu 4. listopadu nastoupí ve Vítkovicích.

SOKOLI Pardubice - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 2:22

Branky a nahrávky: 31. Polis (Zajíček), 55. Polis (Zajíček) - 1. Punčochář (Natov), 3. Zakonov (Delong), 5. Feigl (Bína), 6. Tomašík (Delong), 7. Koláčný (Bína), 10. Tomašík (Suchánek), 15. Koláčný (Gašparík), 17. Sládek, 20. Punčochář (Natov), 21. Tomašík (Delong), 29. Feigl (Bína), 30. Natov (Sládek), 31. Tomašík (Delong), 38. Koláčný (Zoufalý), 39. Zakonov (Delong), 41. Vařecha (Zakonov), 50. Tomašík, 52. Koláčný (Gašparík), 54. Gruber (Gašparík), 55. Punčochář (Sládek), 57. Vařecha (Delong), 58. Besta (Gašparík). Rozhodčí: Both, Černín. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:2.

Boleslav: Týc - Zakonov, Suchánek, Punčochář, Besta, Zakonov, Feigl, Gruber - Delong, Tomašík, Vařecha - Sládek, Beneš, Natov - Koláčný, Gašparík, Bína - Tokoš, Šebek.