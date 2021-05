Na rozdíl od nedělního utkání měla Boleslav raketový nástup. O den dříve vyhrál úvodní periodu Chodov 3:0, tentokrát ale domácí v úvodních minutách zazářili. Skóre otevřel po necelé půlminutě Zakonov, potom svým jubilejním stým gólem v play off navýšil Curney.

Hosté ale nesložili zbraně a snížili zásluhou obránce Bauera. Na jeho trefu sice odpověděli Gruber s Tokošem, pak ale dvakrát pálili Pražané. Ondrušek a Řezáč snížili na 3:4 z pohledu hostujícího týmu, který ve druhé desetiminutovce úvodní části zareagoval na drtivý nástup Bolky.

Ve druhé třetině se skóre měnilo jen dvakrát – na Tokošův gól odpověděl během deseti sekund chodovský Tomáš Vávra. Mladá Boleslav po čtyřiceti minutách vedla těsně 5:4.

Jenže po druhé pauze se děly věci – domácí tým dvěma trefami během půlminutky odskočil do trháku. A palba neustávala. Na 8:4 zvýšil Bína, pak završil hattrick Tokoš a po snížení Eremiáše se třetí trefy v utkání z úspěšného trestného střílení dočkal i Curney.

Už po deváté inkasované brance sáhl kouč Chodova David Podhráský ke hře v šesti bez gólmana, a i když hosté z ní vytěžili alespoň kosmetickou úpravu zásluhou Eremiáše, nic víc už nezvládli. Ani při výhodě jednoho muže v poli nedokázali zmáčknout domácí pětici a závěrečný tlak z jejich strany nepřišel.

Naopak dvaadvacet sekund před koncem po nahrávce aktivního Suchánka, který v zápase pobral celkem čtyři body za gól a tři asistence, završil skóre Komárek – 11:4.

„Měli jsme dobrý start do zápasu, ale pak jsme trochu povolili a dostali Chodov do hry. Druhá třetina pak byla taková bojovná a tu třetí jsme si dali jasná pravidla, která jsme chtěli plnit. Vstup do závěrečné třetiny se nám strašně povedl a hodně nám to pomohlo,“ prohlásil po druhém vítězství třígólový Martin Tokoš.

„Určitě jsme byli lepší než v prvním zápase. Myslím, že jsme byli kvalitnějším týmem, celý zápas jsme si vytvářeli dostatek šancí. I když jsme na začátku odskočili, věděl jsem, že to není rozhodnutý zápas. A to se samozřejmě potvrdilo. Druhá třetina byla taková divoká, z naší střídačky tam byly nějaké emoce. Ve třetí třetině jsme na to zareagovali, zklidnili jsme hru a rozhodli jsme,“ zhodnotil utkání kouč Bolky Petr Novotný.

Středočeši vykročili směrem k vytouženému finále skvěle. Po dvou domácích zápasech vedou 2:0 a na půdě Chodova budou bojovat o další výhry. Na pražském Jižním Městě série pokračuje v sobotu a v neděli.

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav – FAT PIPE Florbal Chodov 11:5 (4:3, 1:1, 6:1)

Branky a nahrávky: Zakonov (Suchánek), 5. Curney (Natov), 8. Gruber (Natov), 9. Tokoš (Tomašík), 24. Tokoš (Tomašík), 41. Curney (Bína), 41. Suchánek (Tomašík), 44. Bína (Hemerka), 45. Tokoš (Suchánek), 46. Curney (TS), 60. Komárek (Suchánek) – 6. Majer (J. Bauer), 10. Ondrušek (Mikeš), 16. Řezáč (Vošta), 24. T. Vávra (Majer), 46. Eremiáš (Majer). Rozhodčí: Nábělek a Štengl. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 2:0.