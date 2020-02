Tenhle výsledek snad ani není třeba komentovat. Otrokovičtí florbalisté ve 23. kole Superligy dostali drsnou lekci, proti úřadujícímu vicemistrovi a vítězi základní části utrpěli nejvyšší porážku v sezoně, když suverénní Mladé Boleslavi doma ostudně podlehli 2:11. Panteři zmírnili debakl až v závěrečné desetiminutovce, když se dvakrát prosadil útočník Vykopal.

Trefy ho ale nemohly těšit. Panteři chtěli obrat lídra o body, místo toho vyfasovali pořádnou nálož.

Trenér domácích Michal Kvapil bral těžkou porážku s nadhledem. „Boleslav předvedla výkon prvního týmu tabulky, nevypustila žádný souboj, za jakéhokoliv stavu hrála pořád dopředu a do branky. My musíme zlepšit naši agresivitu, chtít víc získávat balon a využívat těch mála šancí, co jsme měli,“ prohlásil.

Moravany od pohromy neuchránila ani výměna brankářů po druhé třetině za stavu 0:8, když nešťastného Michajloviče vystřídal mladík Majrich, který inkasoval další tři góly.

Středočeši, kteří opanovali dvaadvacet z třiadvaceti zápasů, si v Otrokovicích s chutí zastříleli. Hattrickem se blýskli Šebek s Tokošem, čtyři body zaznamenal Tomaštík. „Myslím, že jsme měli výbornou agresivitu, jak s balonem, tak i bez něj. Soupeři jsme toho v zápase moc nedovolili. Z výkonu mám dobrý pocit. Pochválit bych chtěl nejen tým, ale poděkovat musím i výborným rozhodčím a také soupeři i skvělým divákům,“ prohlásil hostující trenér Petr Novotný.

Zatímco Mladá Boleslav potvrdila svoji letošní suverenitu, Panteři protáhli sérii bez výhry na pět utkání. Na krutý výprask ale musí rychle zapomenout, neboť již v pondělí je čeká televizní dohrávka v Ostravě.

Panthers Otrokovice - Technology Florbal Mladá Boleslav 2:11

Branky a nahrávky: 50. Vykopal (Gál), 53. Vykopal (Gál) – 2. Tokoš (Tomašík), 7. Tomašík (Suchánek), 14. Tokoš (Tomašík), 28. Tomáš Chroust (Tadeáš Chroust), 35. Šebek (Suchánek), 36. Šebek (Suchánek), 38. Natov (Bína), 40. Höffer (Tadeáš Chroust), 42. Šebek (Tomašík), 44. Tokoš (Gruber), 55. Komárek (Tadeáš Chroust). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 486. Střely na branku: 18:29.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Szweda, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil – Červenka, Hájek, Hrabal – Koláčný, Gál, Pešat – Haša, Pšenčík, Vykopal – Petřík.

Mladá Boleslav: L. Bauer (Musil) – Tichý, Suchánek, Gruber, Höffer, Zakonov, Krzyžanek – Šebek, Komárek, Tomáš Chroust – Tadeáš Chroust, Bína, Tokoš – Curney, Tomašík, Natov.