O severském působení několika mladoboleslavských florbalistů už Deník informoval. Kromě pětice hráčů se ale do švédského klubu Dalen vydal i trenér Bolky Petr Novotný, čekala ho tam týdenní stáž.

Florbalový trenér Petr Novotný. | Foto: Martin Flousek/Florbal MB

A co mu výprava do Skandinávie přinesla? Díky nahlédnutí do zákulisí fungování jedné z předních švédských florbalových organizací si rozšířil obzory a poodhalil, na jakých základech IBK Dalen staví svůj úspěch. „Zápasy švédských klubů má šanci vidět celý svět, ale pochopit, jaká cesta vede k jejich úspěšnosti, mi přijde ještě mnohem zajímavější. Každý klub má trochu jiné hodnoty a Dalen staví svou klubovou kulturu na týmovosti. Není to mužstvo velkých hvězd, ale jejich pozornost míří na týmovou morálku a velké nasazení při práci. Jsem rád, že jsem to mohl poznat díky otevřenosti manažera Dalenu Urbana Karlssona,“ řekl Novotný pro klubový web Mladé Boleslavi.