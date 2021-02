Hemerka, ročník 2002, je odchovancem brněnského Hattricku. Dvakrát krátce působil i ve finském klubu EräViikingit a druhou sezonu coby junior nastupuje v české nejvyšší soutěži. “Poměrně dlouho jsem se rozhodoval, jaké budou moje další kroky. Zvažoval jsem pro a proti a nakonec mi Boleslav vyšla jako nejlepší varianta z pohledu skloubení studia a florbalu. Zlomovým momentem pro mě bylo setkání s generálním manažerem Tomášem Pacákem a hlavním trenérem Petrem Novotným, kteří na mě udělali nesmírný dojem. Navíc Boleslav patří k jednomu z nejlepších mužstev, ne-li úplně tomu nejlepšímu v Livesport Superlize. Klub mi zajistí skvělé zázemí a výborné podmínky včetně možnosti důkladné přípravy na juniorské mistrovství světa, což je můj nejbližší cíl. Taková nabídka se neodmítá,” řekl o přestupu Hemerka.

Právě na světovém šampionátu florbalistů do 19 let, jenž bude hostit Brno od 28. dubna do 2. května, by měl být Hemerka jedním z tahounů českého týmu, který se pokusí o obhajobu zlatých medailí z Halifaxu 2019. “Adam je hráč, který má velkou chuť se zlepšovat, což je pro mě jedna z nejklíčovějších vlastností. Už ve svém mladém věku dokazuje v mužské soutěži obrovskou kvalitu a patří k pilířům juniorské reprezentace. Těším se na naši spolupráci a věřím, že nám Adam může hodně pomoci,” říká trenér mladoboleslavského superligového týmu Petr Novotný.

Generální manažer Tomáš Pacák oceňuje korektní jednání s Hemerkovým mateřským klubem: “S Hattrickem jsme se rychle a bezproblémově domluvili na podmínkách přestupu.” A dodává: “Adam je mladý talentovaný hráč, delší dobu jsme byli v kontaktu a jsme moc rádi, že si vybral mladoboleslavskou nabídku.”

Hemerka se brzy přesune z Brna do Mladé Boleslavi, což považuje za velkou životní výzvu: “Na jednu stranu se těším a jdu do toho s velkým očekáváním, ale na druhou stranu si uvědomuji, že odcházím od rodiny, kamarádů, z mateřského klubu a začíná mi prakticky úplně jiný, nový život. Sám jsem zvědavý, jak se s touhle situací poperu, ale věřím, že naše spolupráce bude fungovat a všichni budeme spokojení.”

Aktuálně doléčuje zranění kotníku, kvůli němuž v posledních kolech chyběl v Livesport Superlize. “Od příštího týdne bych mohl začít s individuální přípravou,” prozrazuje.