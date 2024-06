Víkend v Benátkách se v případě sportu ponese ve znamení šestnáctého ročníku charitativního florbalu. Jeho výtěžek pomůže sedmnáctiletému Ladislavu Slapničkovi. Mladíkovi, který skončil na vozíku po autoimunitním zánětu míchy. Součástí turnaje je tradičně dražba sportovních relikvií, které zajišťuje sportovní redaktor Českého rozhlasu Pavel Petr. „Hlavně sportovní dresy se snažím sehnat prakticky po celý rok. Vlastně když jeden ročník skončí, začíná příprava toho dalšího.“

Také letos hlavní organizátor celé akce může nabídnout velmi cenné kousky. Například podepsaný dres gólmana Kováře (Leverkusen), fotbalisty Součka (reprezentace), hokejistů Lence (HV 71), Rychlovského (reprezentace) nebo Vejmelky (NHL, Arizona).

„To je jen malá ukázka toho, co se bude v Benátkách dražit. Mohu slíbit třeba ještě čepici fotbalového trenéra Jindřicha Trpišovského, podepsaný míč z tréninku fotbalistů Slavie, kombinéza skokana na lyžích Romana Koudelky nebo taková rarita – reprezentační dres fotbalistů Burundy podepsaný jabloneckým útočníkem Kanakimanou. A nesmím zapomenout ani na dres boleslavské hokejové legendy Richarda Krále. Pochopitelně hodně mi v tomto směru pomáhají kontakty se sportovci. Musím říct, že je jen minimum případů, kdy někdo z oslovených nemůže florbalovou charitu podpořit. Je to pochopitelné, podobných akcí je velké množství,“ dodal Pavel Petr.

Dresy jsou k dispozici přímo v průběhu charitativního florbalu. Tedy v benátecké sportovní hale. Možná by ale finančně úspěšnější byla online dražba přes internet. „Ano s tím souhlasím. Určitě by se tak vybralo s největší pravděpodobností víc peněz. Ale – účastníci akce už si zvykli, že pomohou přímo na místě. Prostě to k tomu turnaji patří, že se draží přímo na místě.“

Turnaj podpoří celá řada osobností včetně olympijské vítězky Evy Adamczykové, nebo herců Ladislava Hampla a Jiřího Mádla. Na koho se těší nejvíc hlavní organizátor?

„Na všechny, co přijedou Láďu Slapničku podpořit. To je jasné. Oba dny například zahájí dvojnásobný paralympijský vítěz v lukostřelbě David Drahonínský. Tak že od jedné branky sestřelí lukem míček na opačné straně palubovky. Chybět nebudou nájezdy na Láďu Slapničku a také sobotní derby hokejistů Mladé Boleslavi a Liberce. Na ledě bývá hodně vyhecované, při florbale ale jde o pohodu. Ostatně, sami se můžete přijít přesvědčit,“ zve Pavel Petr na 16. ročních charitativního florbalového turnaje.

Páteční program začne v benátecké sportovní hale v 17, sobotní ve 14 hodin.