„Určitě z toho nemám dobrý pocit. Bylo to z naší strany spíš takové tréninkové utkání, byli jsme laxní v rozehrávce, chybělo nám nasazení, souboje, návraty,“ povzdychl si po zápase s Lípou domácí trenér Petr Novotný.

V pondělním návratu byla určitá symbolika, právě proti Lípě se Boleslav postavila na konci listopadu při návratu po prvním přerušení. Tehdy vyhráli nad Severočechy 10:2, a hodně branek padalo i tentokrát. Na desítku domácí dosáhli už v první polovině utkání, oproti poslednímu vzájemnému duelu si ale velmi výrazně polepšili i hosté.

Nakonec se ukazatel skóre zastavil na vysokém poměru 16:9. Zazářil domácí mladíček Marek Korych, který posbíral šest bodů za čtyři branky a dvě asistence. Šest bodů bral i Jiří Curney, na straně hostů se čtyřikrát trefil exboleslavský Radek Krajcigr.

Zajímavé je, že oba týmy v utkání měnily gólmany. Česká Lípa sáhla ke změně ve druhé třetině, když jel trestné střílení Korych. Chyna na nájezd v brance nahradil kolegu Dvořáka, pak se zase na střídačku vrátil, ale od 38. minuty už ho nahradil natrvalo. Dvořák po dvanáctém inkasovaném gólu opustil brankoviště. Chyna domácí kanonádu přibrzdil a inkasoval ve zbylém průběhu utkání čtyřikrát.

Domácí vystřídali gólmany před třetí třetinou. Stálici Bauera nahradil mezi tyčemi sedmnáctiletý juniorský reprezentant Tomšík, pro kterého to byl první superligový start. Ve dvaceti minutách na place sice ze čtrnácti dostal pět gólů, ale určitě to pro něj budou cenné zkušenosti.

„Cítím tam trošku takovou pachuť. Chtěl jsem ho dostat do brány, protože byl teď dlouho bez zápasu a tréninkovou morálku má výbornou. Upozorňoval jsem hráče na to, abychom mu pomohli, ale to, co jsme ve třetí třetině předvedli, mě kvůli Tomšovi hrozně mrzí,“ řekl Novotný.

Další zápas čeká na jeho tým hned v úterý, kdy se představí v Brně.

Předvýběr.cz Florbal MB – FBC 4CLEAN Česká Lípa 16:9 (5:1, 7:3, 4:5)

Branky: 11. Korych, 11. Suchánek, 14. Korych, 17. Bína, 19. Natov, 21. Curney, Jan Zoufalý, 26. Natov, 26. Korych, 27. Korych, 37. Curney, 38. Tad. Chroust, 45. Zoufalý, 46. Tom. Chroust, 50. Bína, 60. Daniš – 14. Krajcigr, 21. Pluhař, 25. Stárek, 40. Ekl, 48. Krajcigr, 55. Krajcigr, 58. Krajcigr, 59. Hřebřina, 60. Studený. Rozhodčí: Nábělek a Štengl. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:2.