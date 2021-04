První třetina byla přitom docela vyrovnaná. Brzy otevřel skóre Natov, pak se ale oba týmy docela přetahovaly. Domácí tým dokázal snížit na 1:2 i na 2:3 – druhý gól Black Angels byl přitom zapsán jako vlastní boleslavského Chrousta. Důležitý rozdílový gól na 4:2 dával minutu a půl před první pauzou Šebek.

Rozhodující byla pro vývoj utkání, a tím pádem i pro definitivní rozuzlení série, druhá třetina. Hned zkraje šli domácí do čtyř a Bolka v přesilovce zvýšila, opět se prosadil Šebek. Vzápětí přidali hosté další dvě branky a vyhnali z branky Bleků Körbera.

Ani jeho náhradník Matiášek ale neměl snadnou úlohu. Během dvou a půl minut po svém nástupu na plac dostal dvě rychlé branky a Mladá Boleslav vedla už 9:2. Šanci na drobnou korekci skóre měl Hněvkovský, který mohl z trestného střílení snížit, na rozdíl od pátka ale v této disciplíně na Bauera nevyzrál.

Hned nato završil desítku v síti pražského týmu Gruber. Běžela teprve 31. minuta, ale o osudu utkání už bylo definitivně rozhodnuto. Boleslavi stačilo na deset nastřílených gólů během dvou třetin pouze 25 střeleckých pokusů.

Ve třetí části už se prakticky jen dohrávalo. V její polovině se překvapivou ranou prosadil domácí Kopecký a stanovil tak konečné skóre 3:10 z pohledu svého týmu.

„Od začátku utkání jsem z Bleků trochu cítil, že nemají tolik energie. Hřiště nám nechali trochu volné a udělali nám to trochu pohodlnější. Jinak v sérii určitě byly pasáže, kdy nás přehrávali, nějakými slepenými góly získávali obrovské sebevědomí a nám naopak sebedůvěra klesala. Takové momenty tam určitě byly. Nebylo jich ale zase tolik a ustáli jsme je. Myslím, že jsme ty zápasy vyhráli zaslouženě. Je ale potřeba říct, že na to, jak mladý tým Bleci jsou, a jak málo zkušeností s play off mají, ta série byla velmi těžká,“ shrnul čtvrté utkání i celkový průběh série kouč Petr Novotný.

Boleslav tak na dvě výhry doma navázala i dvěma výhrami na půdě soupeře a postup do semifinále v nejkratším čase stvrdila suverénní desetibrankovou palbou. Stejně jako Boleslav už mezi nejlepší čtyřku postoupili i hráči Vítkovic. Zbylé dvě série mezi pražskými týmy Sparta a Střešovice a Bohemians a Chodov jsou ještě nedohrané.

Black Angels – Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav 3:10 (2:4, 0:6, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. J. Boček (Renčín), 18. Tad. Chroust vlastní, 51. Kopecký (Novotný) - 2. Natov (Gruber), 10. Tom. Chroust (Komárek), 15. Natov (Hemerka), 19. Šebek (Tokoš), 26. Šebek (Tomašík), 27. Tad. Chroust (Řehoř), 28. Tokoš (Šebek), 29. Tokoš, 30. Bína (Curney), 31. Hemerka (Gruber). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 0:4.

Mladá Boleslav: Bauer – Hemerka, Gruber, Zakonov, Suchánek, Komárek, Höffer – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík. Šebek – Tom. Chroust, Řehoř, Tad. Chroust.