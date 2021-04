„Celkově jsme čtvrtfinále zvládli v pohodě a můžeme se připravovat na Chodov,“ říká po postupu mezi čtyři nejlepší týmy.

Po návratu do Česka jste tu odehrál dvě sezony, jaký na vás česká liga udělala dojem?

Řekl bych, že jsou vidět velké rozdíly mezi top týmy a „tím zbytkem“. Zápasy pak většinou končí velkým rozdílem. Ta špička je ale asi širší, než bývala, pořád jsou tu dobré zápasy. Nicméně srovnávat třeba se Švédskem se to nedá, ten rozdíl je pořád veliký.

A jak se česká liga za těch deset let, co jste tu nebyl, proměnila?

Kvalitativně i podmínkami je to určitě někde jinde. Ten posun je obrovský.

Zavzpomínáte ještě někdy na to, co jste prožil ve Švýcarsku a Švédsku?

Už tolik ne. Jedině třeba když jsme tady měli na hostování Jana Daniše, který přišel ze Švýcarska, nebo s Patrikem Suchánkem a dalšími kluky, kteří hráli ve Švédsku, tak se o tom občas pobavíme.

Letošní základní část vám vyšla parádně, jak jste prožívali tu dlouhou vítěznou šňůru?

Byl to určitě super pocit. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Sezona byla taková rozhozená, chvíli jsme hráli, pak byla zase pauza, nebylo snadné udržet formu. Myslím, že jsme to zvládli dobře. Byly zápasy, kdy jsme nebyli herně tak dobří, ale zvládli jsme to týmovým výkonem. Měli jsme také jednu dobu odehráno méně zápasů a museli jsme to dohánět, takže jsem rád, že se nám nakonec povedlo Vítkovice přeskočit a udržet si první příčku.

Průběh sezony byl dost komplikovaný, jaké to pro vás bylo?

Bylo to fakt náročné. Člověk se dostane do nějaké formy a pak je najednou měsíc odkázaný jen na běhání venku. Potom se třeba mohlo trénovat v hale, ale zase chybělo to zápasové tempo. Nebylo to úplně příjemné.

Čtvrtfinále proti Black Angels jste zvládli skvěle, jak tu sérii hodnotíte?

Řekl bych, že nakonec to bylo docela v klidu, výsledky byly celkem jednoznačné. Byly momenty, kdy se na nás Bleci třeba dotahovali, ale nakonec jsme to vždycky zvládli. Celkově jsme to odehráli docela v pohodě, takže teď máme čas se připravit na semifinále.

Vám osobně se ve čtvrtfinále dařilo, pobral jste celkem 12 bodů, jste s tím spokojený?

Určitě jsem spokojený. Celkově bych řekl, že se dařilo hodně klukům, celý tým hrál dobře. Dařilo se i naší lajně, což mi dost pomohlo. Jsem za to určitě rád.

V Bolce jste od loňské sezony, máte letos v play off větší motivaci, když se loni nehrálo?

Určitě nás ten loňský rok mrzí. Sice jsme neměli tak dlouhou vítěznou sérii jako letos, ale měli jsme snad ještě o bod nebo o dva víc. Na play off jsme se hodně těšili a chtěli jsme titul. Bohužel jsme o to ale bojovat nemohli, takže letos ten pohár pro Boleslav rozhodně chceme získat.

V pátek ráno proběhla volba soupeře pro semifinále a Boleslav si vybrala Chodov, co na to říkáte?

Probírali jsme to i s trenérem, každý hráč se k tomu mohl vyjádřit. Já osobně jsem nepreferoval ani jeden tým, každý má nějaká svoje specifika. Tým nakonec zvolil Chodov, bereme to tedy tak, jak to je, a budeme se připravovat na ně. Doufáme, že tu sérii také zvládneme.

Vzájemné zápasy s Chodovem bývají vyrovnané, co od série očekáváte?

Určitě je Chodov velice kvalitní tým, dlouhodobě patří do špičky. Čekám tuhý boj, ale věřím, že máme kvalitnější mužstvo a sérii zvládneme.

Před semifinále vás čeká dlouhá pauza, jak to vnímáte?

No, to je další věc… Není to ideální, ale pro všechny týmy to bude stejné. Někteří hráči ze čtvrtfinále jsou trochu zranění, tak se aspoň můžou dát dohromady. Budeme mít tak týden na odpočinek, pak už zase začneme trénovat, abychom byli co nejvíc připravení, až to začne.

Dostali jste tedy od trenérů volno?

Tréninků máme pořád stejně, ale intenzita byla tenhle týden trochu nižší. Nebylo to úplně volné, spíš takové trochu volnější.

Při příchodu klub odtajnil, že máte tříletou smlouvu – zůstáváte tedy i pro další rok?

Ano, určitě. Smlouva byla na tři roky, takže příští sezonu budu ještě určitě v Boleslavi. Co bude potom dál, o tom se bude teprve jednat v průběhu příští sezony s Tomášem Pacákem.