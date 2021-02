Úvodní třetina byla nervózní a vyrovnaná. Liberec hned zkraje přišel o vyloučeného Klucha, oslabení ale ubránil. Stejně tak Boleslav byla při početní nevýhodě úspěšná, přestože po dvou trestech během půlminuty hrála chvíli dokonce ve třech. „Hodně nám pomohlo, že jsme ubránili oslabení na začátku, kdy měl Liberec šance,“ vracel se k důležité pasáži první části hostující útočník Tadeáš Chroust.

Právě z jeho hole padl jediný gól úvodní dvacetiminutovky, který tak předznamenal nastávající velké představení boleslavské šestnáctky. Po přestávce ale domácí i díky jedné brance ve vlastním oslabení otočili na 2:1.

„Trošku jsem po první třetině, ve které jsme neproměňovali šance, čekal, že za to budeme potrestaní. To jsme také ve druhé třetině byli, prohrávali jsme 1:2, a paradoxně až potom jsem z hráčů cítil, že přidali. Přitvrdili jsme v soubojích, tlačili jsme se víc do branky, tím se ten zápas podle mě zlomil. Po tom gólu, co jsme dostali na 1:2, jsem z týmu cítil, že s tím chceme rychle něco udělat,“ popisoval po utkání trenér Boleslavi Petr Novotný.

A jeho svěřenci s tím opravdu něco udělali, hned po necelých dvou minutách vyrovnal Tomašík. V polovině druhé třetiny museli domácí sáhnout k výměně brankářů a Ponomareva mezi libereckými tyčemi přivítali hostující hráči ve zbylých minutách prostředního dějství ještě třemi brankami. Po dvou třetinách duelu tak vedli 5:2.

V úvodu třetí periody završil hattrick Chroust, vzápětí ale kontroval domácí Stránský. Po dvou rychlých gólech Tomašíka a Curneyho Bolka odskočila do vedení 8:3, a i když během minuty a půl v závěru domácí snížili po Ferdanově trefě a třetím gólu Stránského, poslední slovo měli opět Středočeši. Výhru lídra superligy stvrdil čtvrtým zásahem Tadeáš Chroust a stanovil konečné skóre 9:5.

„Hrálo se mi dobře, jako lajna jsme si vytvářeli hodně šancí. Některé situace jsme ale neřešili úplně dobře. Za ty svoje góly jsem rád, věřím, že mi pomůžou se sebevědomím,“ uzavřel po zápase čtyřgólový hrdina Chroust.

Boleslav tak uspěla i potřetí v tomto týdnu – po pondělním dovozu tří bodů z Pardubic a páteční výhře na Vinohradech zvítězila i na palubovce Liberce, prodloužila svou vítěznou šňůru a dál drží vedoucí příčku superligové tabulky. V dalším kole se po čtyřech týdnech představí opět doma, v sobotu ji čeká duel se Spartou.

FBC Liberec – Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav 5:9 (0:1, 2:4, 2:4)

Branky a nahrávky: 25. Ferdan (Bitman), 26. Stránský (Valeš), 44. Stránský (Wiener), 57. Ferdan (Kárník), 59. Stránský (Valeš) - 18. Tad. Chroust (Tom. Chroust), 28. Tomašík (Tokoš), 34. Tad. Chroust (Komárek), 38. Tokoš (Tomašík), 39. Natov (Gruber), 43. Tad. Chroust (Komárek), 48. Tomašík (Tokoš), 50. Curney (Natov), 59. Tad. Chroust (Komárek). Rozhodčí: Bališ a Varga. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Bauer – Krzyžanek, Gruber, Zakonov, Suchánek, Řehoř, Komárek – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Šebek – Tom. Chroust, Zoufalý, Tad. Chroust.