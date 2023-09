Florbalisté Mladé Boleslavi jsou po dvou kolech stoprocentní při brilantním skóre 30:6.

Superligový zápas pro školáky: Předvýběr.CZ Florbal MB - FBC 4CLEAN Česká Lípa | Foto: Florbal MB

15:3! Tímto výsledkem minulý týden rozsekali florbalisté Mladé Boleslavi v úterním školním zápase Českou Lípu a navlas stejný výsledek zopakovali i ve druhém zápase proti Liberci.

„Jsem spokojený s výsledkem. Už od čtvrtečního tréninku jsem cítil dobrou atmosféru v týmu, každý se těšil na další zápas. Bylo to trochu jiné než v úterý proti České Lípě, soupeř byl možná o trochu lepší, byť i Česká Lípa má dobrý tým. Myslím, že už v první třetině jsme hráli dobře, jen jsme nedali víc gólů. Řekl jsem v první přestávce hráčům, že je důležité přidat jeden dva góly a pak to půjde, protože Liberec už pak měl ve hře víc mezer a byla otázka času, kdy toho využijeme," řekl po zápase finský kouč Mladé Boleslavi Joonas Naava.

S ním souhlasil i útočník Ronald Gašparík: "Myslím si, že jsme dobře navázali na úterní zápas proti České Lípě. Tlačili jsme se dopředu, napadali jsme soupeře, hráli jsme zase pěkný, ofenzivní florbal. I když to bylo po první třetině jen 1:0, byli jsme spokojení s naší hrou. Museli jsme se soustředit na každé další střídání a trochu si srovnat v hlavě, že to tam brzy začne padat. To se nakonec i stalo. Ve druhé třetině se ukázala i naše výborná fyzická připravenost. Celkově super výkon.“

Zdroj: Youtube

Na první branku utkání jsme si museli počkat poměrně dlouho, protože padla až po několika fantastických zákrocích brankářů na obou stranách, jak tedy Lukáše Bauera, i Petra Chlada. V čase 12:53 byl vyloučen kapitán Liberce Vojtěch Wiener a Mladá Boleslav prokázala svou dominantní statistiku na přesilovky v úvodu sezony, když ji využil Milan Tomašík. To byla jediná rána, kterou obrana Liberce propustila do své branky. Po první periodě byl tedy stav 1:0 pro domácí Mladou Boleslav.

Druhá třetina byla o poznání gólovější než perioda první. Osudnou se stala Liberci 26. minuta zápasu, ve které poznala gólovou smršť Mladé Boleslavi, když prvně znovu zafungovala spolupráce na trase Tomašík - Delong. Na 3:0 zvýšil Milan Tomašík a další branku v šestadvacáté minutě přidal kapitán Bolky Jan Natov, který zvýšil na 4:0. O tři minuty později se prosadil také Jakub Bína po krásné kombinaci s Martinem Tokošem. Následně se v čase 32:20 dostal do úniku Milan Tomašík a ačkoliv byl faulován a rozhodčí zdvihl svou pravici na signál odloženého trestu, tak zvládl přihrát svému parťákovi Adamu Delongovi, který uklidil balónek za záda Chlada - 6:0. První branku Liberce ještě v tétě minutě vstřelil Filip Kučera, který v minulosti hrál za mládežnické kategorie Bolky. Postupně ještě do konce druhé periody vstřelila Bolka v každé minutě branku, konkrétně ve sledu střelců Sládek, Gruber, Beneš, Bína. Poslední slovo měl Liberec, který je kosmeticky upravil skóre druhého dějství na 10:2 v díky brance Filipa Smutného.

Poslední perioda začala obdobně jako ta druhá. Skóre závěrečné třetiny otevřel svou střelou slovenský forvard Ronald Gašparík, který o dvě minuty později přidal svou druhou branku a zvýšil na 12:2. Ve stejné minutě vstřelil branku také Milan Tomašík, který tak dovršil hattrick. Liberec snížil zásluhou Lukáše Macháče, ačkoliv si mladoboleslavská střídačka vzala trenérskou výzvu, tak rozhodčí branku uznali. Několik parádních zákroků vytáhl mladoboleslavský brankář Lukáš Bauer, který celé utkání trápil liberecké střelce. Čtrnáctou branku Bolky dal Adam Delong v čase 50:38, když mu asistoval nejmladší hráč aktuálního ročníku Livesport Superligy Jakub Vařecha. Na stejný stav zápasu, jako skončilo utkání proti Lípě, tedy 15:3, zvýšil Patrik Suchánek. To bylo vše, co bylo k vidění ve třetí třetině.

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FBC Liberec 15:3

Branky a nahrávky: 14. Tomašík (Delong), 26. Tokoš (Gruber), 26. Tomašík (Delong), 26. Natov (Beneš), 29. Bína (Tokoš), 33. Delong (Tomašík), 36. Sládek (Punčochář), 37. Gruber (Zoufalý), 38. Beneš (Zakonov), 39. Bína (Gašparík), 43. Gašparík (Gruber), 46. Gašparík (Zoufalý), 46. Tomašík (Šebek), 51. Delong (Vařecha), 54. Suchánek (Tomašík) - 33. Kučera (Ferdan), 39. Smutný (Janeček), 47. Macháč (Mádlo). Rozhodčí: P. Števček, R. Števček. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 375.

Boleslav: Bauer - Zakonov, Šebek, Punčochář, Suchánek, Zoufalý, Gruber - Delong, Tomašík, Vařecha - Sládek, Beneš, Natov - Bína, Gašparík, Tokoš - Seibert, Koláčný, Eliáš.

