„Moc si vážím toho, že si tuhle medaili můžu přidat do své sbírky,“ řekl šťastný brankář Lukáš Bauer, jenž v uplynulé sezoně získal bronz také z mistrovství světa a zlato s Mladou Boleslavi v Livesport Superlize. „Teď bych si ještě přál medaili z Poháru mistrů, ale to už by byla úplně jiná pohádka,“ zmínil klubové klání, na které vyrazí mladoboleslavský tým coby úřadující český mistr začátkem ledna do finského Tampere.

Tři soutěže po čtrnácti týmech – s jedním nováčkem, avšak bez Katusic

Bauer na Světových hrách odchytal čtyři z pěti českých zápasů. Další zástupci boleslavského klubu absolvovali turnaj s následující bilancí kanadských bodů: Lukáš Punčochář 1+0, Adam Hemerka 2+3, Dominik Beneš 1+2.

Reprezentanty čeká návrat domů a budou pokračovat v přípravě na klubovou sezonu. Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav od 29. do 31. července odehraje domácí mezinárodní turnaj Ško – Energo Cup. Na něm by měl startovat i jeden stříbrný medailista ze Světových her. Finský reprezentant Otto Lehkosuo je totiž novou předsezónní posilou švýcarského účastníka turnaje Floorball Köniz.