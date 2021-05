Sám je obávaným střelcem a držitelem ligového rekordu, předloni v základní části nasázel těžko uvěřitelných 49 branek. Letos se ale trochu stáhl a nejlepším kanonýrem mužstva byl Jakub Bína, jeho parťák z elitní formace. „Hra naší lajny stála hodně na něm, jeho progres je ohromný,“ chválí svého mladšího spoluhráče.

Vyhráli jste základní část a máte opět Prezidentský pohár – berete to jako úspěch, nebo je to jenom první krok za cílem?

Úspěch to vždycky je. Ve florbale je specifické, že vítěz základní části si do čtvrtfinále vybírá soupeře z pátého až osmého místa. Může si zvolit, kam pojede, na koho bude hrát, na koho se mu během sezony hrálo líp. V případě, že postoupí do semifinále, si vybírá i tam. To je pro nás důležité. Taky to ukazuje, jak jsme byli připravení na sezonu. Díky nabytému sebevědomí se můžeme i lépe odrazit do play off. Určitě to bereme jako úspěch, navíc vyhrát základní část máme vždycky za cíl.

Od druhého kola jste jen vyhrávali, jak jste prožívali tu dlouhou vítěznou šňůru?

Letošní sezona byla celkově dost náročná, byly tam karantény a přerušení, takže jsme chvíli jen trénovali. Navíc, když z toho vypadnete, tak ztratíte to, co máte natrénované. Proto jsme k tomu přistoupili tak, že každý zápas je velmi důležitý. To se na konci základní části ukázalo, každý bod byl velmi cenný. Každý rok přistupujeme ke každému zápasu takhle, nikdy si nemyslíme, že by něco mohlo jít samo. Pokaždé chceme zvítězit, jako by nám šlo o všechno. Byli jsme strašně rádi, že až na ten první zápas se nám povedlo všechno vyhrát. Děláme všechno pro to, abychom vyhráli úplně všechno, opravdu bereme každý zápas hodně vážně a ceníme si každé výhry.

Mrzí vás zpětně, že jste první zápas sezony po karanténě šli hned na silné Vítkovice? Kdyby to vyšlo jinak, možná jste teoreticky mohli být neporažení celou sezonu…

To určitě, zpětně to samozřejmě mrzí. Vítkovice po karanténě nebyly, měly za sebou už snad dva zápasy. Pro nás to bylo první kolo, nebyli jsme rozehraní. Byl to samozřejmě velmi těžký zápas, Vítkovice to odehrály dobře a výhru si zasloužily. I když neberu v potaz ty okolnosti, tak každá prohra mrzí. Ale pokud by to měla být jediná prohra v sezoně, tak budu rád. Bylo lepší, že porážka přišla předtím, než kdyby měla třeba přijít teď v play off.

Co říkáte na progres Jakuba Bíny, vašeho parťáka z lajny?

S Kubou už spolu hrajeme pár let, jeho posun je opravdu ohromný. On i teď vypadá jako malý, hubený kluk, ale moc dobře ví, čeho může využít. Je celkem dlouhý a hodně mrštný, letos se mu to podařilo hodně využít, těžil z toho gólově. Měl hodně šancí, hra naší lajny stála hodně na něm, a on proměňoval snad každou druhou šanci, co jsem koukal do statistik. To je neuvěřitelný posun. Je to bezvadný hráč, neumím si bez něj naši lajnu představit. Vyrůstal vedle mě a Jirky Curneyho nějakou dobu, ukazuje, že je to talentovaný hráč a věřím, že to ještě nebyla jeho nejlepší sezona, že ještě půjde víc a víc nahoru.

Jaké to pro vás zpočátku bylo, když s vámi a Jiřím Curneym začal hrát právě on?

Když na to kouknu zpětně, jak jsem já sám začínal v extralize, tak si myslím, že vždycky je pro mladého kluka lepší začínat se zkušenými hráči, kteří mu mají co nabídnout a co předat. Tím, že hraje v první lajně, má hodně času na hřišti a hodně šancí, jinak by tolik prostoru nedostal. To je podle mě strašně důležité, a pokud to vezmu z pohledu toho zkušenějšího hráče, tak Kuba ten talent prostě má. Věděl jsem, že to je super krok, když s námi bude hrát. On té šance využil a teď je z něj hráč, který už by sám mohl zaučovat mladé kluky. Věděl jsem, že to bude v pohodě. Samozřejmě chvilku trvalo, než ta souhra vznikla, ale teď už spolu hrajeme několik sezon, víme o sobě na hřišti, víme, co kdo dělá.

Čtvrtfinále jste zvládli rychle, jste spokojení s průběhem série proti Black Angels?

Jsme spokojení, že to bylo 4:0. Každý zápas se ale vyvíjel trošku jinak. První byl jednoznačný, do toho druhého jsme ale nevstoupili tak, jak jsme chtěli, a Black Angels nám byli vyrovnaným soupeřem, v některých momentech byli i lepší. Cítil jsem, že to byl zápas, který jsme mohli ztratit. My ale víme, že se hraje šedesát minut – pokud to tedy nejde do prodloužení. Ukázali jsme, že máme silné třetí třetiny. Uhráli jsme to zkušenostmi, nikam jsme nespěchali, nebyli jsme zbrklí a nepřipouštěli jsme si, že můžeme prohrát. Určitě je důležité, že to nebyly čtyři úplně jednoznačné zápasy, dokázalo nás to připravit na nadcházející semifinále.

Vám osobně se taky dařilo, takže spokojenost i z individuálního pohledu?

Já se tím nikdy nenechávám nějak ovlivňovat. Ale vždycky jsem samozřejmě rád za každý příspěvek k vítězství. Myslím, že 7+5 je dobré, ale rád bych to nejméně zopakoval i v semifinále. To ale ukážou ty další zápasy. Každopádně jsem se cítil fyzicky i na hokejce dobře, takže jsem spokojený.

Do semifinále půjdete na Chodov, co od toho čekáte?

Bude to zase velmi fyzicky náročný souboj, umí hrát tvrdě, osobní souboje tam určitě budou. Pro nás je důležité, abychom dokázali hrát útočný, agresivní florbal. Věřím, že fyzicky jsme dobře připravení, abychom je dokázali přetlačit. Bude důležité, abychom na nic nečekali a pokaždé si pro to vítězství šli. Chodov má výbornou obranu, ale klíčové bude, jak k tomu přistoupíme a jak moc budeme chtít dávat góly.

Přál jste si sám za sebe víc Spartu nebo právě Chodov?

Popravdě jsem si nejdřív vybral Spartu, nakonec jsem ale zjistil, že by to bylo asi vyšlo nastejno. Oba soupeři jsou kvalitní, v semifinále ze sebe člověk prostě musí vydat maximum. Nakonec mi to bylo asi jedno, nezlobil bych se za žádný výběr. Vždycky do toho půjdu naplno.

Jak probíhá příprava na semifinále?

Snažíme se zase natrénovat víc fyzičku, abychom byli co nejlíp připravení. Kdybychom měli volnější program, tak by se to podle mě mohlo podepsat na tom, že bychom se první zápasy rozkoukávali, že bychom neměli takové tempo. Trénujeme v posilovnách i v halách, makáme i o víkendech, abychom na to byli připravení. Máme schválně daný takový náročnější program, aby nás potom to zápasové tempo nepřekvapilo. Děláme vše tak, abychom byli co nejlépe nachystaní.