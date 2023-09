/ROZHOVOR, VIDEO/ Finský trenér Joonas Naava se v květnu pustil do práce u florbalistů Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav. Za sebou má první čtyři měsíce v novém klubu. S novými hráči. A v novém městě. O tom všem promluvil před startem Livesport superligy, do které tým vstupuje úterním dopoledním zápasem pro školáky proti České Lípě.

Joonas Naava, finský trenér Předvýběr.CZ Florbal MB | Foto: Martin Flousek, Florbal Mladá Boleslav

Jak se v Mladé Boleslavi cítíte?

Opravdu dobře. Klub je velmi profesionální, ale zároveň v něm vládne rodinná atmosféra. Město je menší než Helsinky, kde jsem žil doposud, ale i to je pro mě super. Rád hodně chodím a tady se můžu projít z jedné strany města na druhou. Lidé v klubu, ale i ve městě jsou hodně přátelští. A hodně přínosná pro mě byla na začátku pomoc Tomáše Pacáka a Petra Novotného.

Jaký máte pocit ze spolupráce s hráči? Překvapilo vás něco?

Začal jsem tím, že jsem naslouchal všem v klubu, obzvlášť hráčům. Chtěl jsem navnímat, jaké pocity mají hráči z osobního i týmového pohledu. Chtěl jsem od nich slyšet, jak vidí své schopnosti, jak vidí schopnosti týmu a kam chtějí oboje posunout. Díky tomu pro mě bylo snazší plánovat a stanovovat cíle. Příjemně překvapený jsem byl úrovní profesionality v týmu. V tomto evidentně odvedli dobrou práci moji předchůdci Honza Pazdera a Petr Novotný a je správné na to navázat. Zároveň musíme podniknout další kroky k úspěchu. Konkurence je ve florbale rok od roku větší, takže i my se musíme rozvíjet.

A co váš realizační tým?

Super. Chtěl jsem mít okolo sebe kolegy, kteří jsou dobří v mezilidských vztazích a mají zájem se rozvíjet. Chceme mít prostředí, ve kterém všechno děláme společně jako jeden tým. Začátek nebyl nejsnazší, protože některé věci byly naplánované už dřív, než jsem se domluvil na spolupráci s Bolkou. V červenci jsem se ženil a pak byl na svatební cestě. Ale teď, když denně spolupracujeme, nacházíme vzájemné porozumění.

Můžete více popsat role vašich asistentů?

Líbí se mi, že na trénincích se můžeme trochu střídat v našich rolích, díky čemuž se lépe poznáváme. Co se týče zápasů, v nich mám pochopitelně hlavní zodpovědnost za tým. Musím mít celistvý obrázek o tom, co se děje na hřišti. Lukáš Procházka má na starosti střídání a Štěpán Motejzík individuální zpětnou vazbu. Jirka Stožický se stará o statistiky a videoanalýzu. Radek Gwuźdź je tu letitý kondiční kouč a Matěj Šerý je náš nový fyzioterapeut zodpovědný za zdravotní stav hráčů. Před startem superligy jsme se snažili najít co nejjasnější rozdělení kompetencí. Můžu slíbit, že se budeme snažit dělat věci maximálně profesionálně, jak bude v našich silách.

Už jste našel správné pozice pro posily Jiřího Bestu a Adama Delonga?

Den ode dne je to lepší. Myslím, že bezproblémově zapadli do týmu, oba navíc dobře znám z národního týmu. Teď je na nás, abychom co nejvíce využili jejich schopností. Stejné je to vlastně se všemi našimi hráči. Hledáme nejlepší složení a myslím, že to bude úkol pro celou sezonu. Každý nám musí každý den ukázat, že si zaslouží minuty na hřišti.

Jaká je pozice dvou mladých nováčků Jakuba Vařechy a Jáchyma Eliáše, případně dalších talentů Bolky?

Kluci s námi byli během jara na dvou krátkých kempech a udělali na nás dojem díky svým technickým dovednostem, porozumění hře, ale i jako lidé. Stejně jako ostatní členové týmu budou bojovat o svůj prostor. Pokud si ho zaslouží, dostanou ho a myslím, že je to pro ně reálný cíl. Samozřejmě je před námi spousta práce, ale cítím, že kluci jsou na to připraveni. Ostatně proto jsou tady v Bolce - aby se rozvíjeli.

Jak jste se cítil při prvních zápasech v domácí hale během ŠKO-ENERGO CUPU?

Skvěle! Jako doma - Bolka má dobré zázemí a atmosféra byla fajn. I výsledky se nám povedly, zároveň nám ale turnaj ukázal, že máme stále na čem pracovat.

Jste s rozvojem vaší hry spokojený?

Myslím, že jedeme podle plánu. V zápasech jsme ukázali vynikající momenty, ale téměř v každém utkání jsme měli i slabší chvilky, kdy jsme soupeře snadno pustili do hry. Musíme ale brát v potaz, že jsme na začátku naší cesty. Myslím, že naše maximální výkonnost může být opravdu vysoká, ale v delším čase se nám to souvisle zatím nepovedlo. Až toho dosáhneme a udržíme to 60 minut, budeme vynikající a pro naše soupeře to bude těžké.

Jak má vypadat hra Bolky pod vaším vedením?

Mám rád atraktivní, zábavný florbal. V mnoha zápasech budeme hodně aktivní, budeme tlačit na soupeře, chceme rychle pracovat s míčkem. A pochopitelně rád vyhrávám, takže potřebujeme být efektivní. Chceme hodně střílet, chceme dávat hodně gólů. Protože to je přece princip téhle hry, ne?

Jistě!

Chceme, abychom měli vždy pod kontrolou to, co se na hřišti děje. Podle toho vytváříme naše herní plány. Vždy ale musíme brát v úvahu i to, kdo stojí proti nám. No a samozřejmě se chci rozvíjet také já jako trenér, takže se snažím být otevřený novým věcem v naší hře.

Kteří soupeři v Livesport Superlize budou nejsilnější?

Samozřejmě musím zmínit Tatran a Vítkovice, což byly týmy, které se v minulé sezoně umístily před Bolkou. Kvalitní je také Bohemka vedená dobrým trenérem a má spoustu šikovných jednotlivců. A myslím si, že také Sparta bude lepší než v minulé sezoně.

Co před startem sezony cítíte? Natěšenost? Respekt? Něco jiného?

Těším se opravdu moc! V každém zápase chceme směřovat k našemu cíli, který je samozřejmě nejvyšší možný. Chceme vyhrát, což je pro Bolku přirozená meta. Cítím, že náš tým je opravdu hladový a motivovaný. Společně se každý den soustředíme na naši práci, abychom na konci dostali to, co chceme.

Bolka pojede v nové sezoně ve finském stylu:

Zdroj: Youtube

Tomáš Pacák o tom, jak vznikl projekt Naava

Nejen o angažování finského trenéra Joonase Naavy hovoří v rozhovoru generální manažer Bolky Tomáš Pacák.

Začíná nástupem Joonase Naavy nová boleslavské éra?

Myslím si, že o každé sportovní organizaci - a ta naše není výjimkou - platí, že se pohybuje v jistých érách, které ohraničují velké okamžiky, úspěšně zdolané klubové výzvy, často paralelně s vrcholy individuálních příběhů osob. Poslední čtyři roky vedl náš elitní tým Petr Novotný a byla to čtyřletka obrovských úspěchů. Získali jsme tituly, domácí pohár, máme medaili z Poháru mistrů. Zároveň to byla čtyřletka, během které jsme výrazně prohloubili odbornou práci v elitním sportu, přivedli jsme supertalentované hráče, udělali jsme obrovský pokrok s mládeží a její strukturou, která získala konkrétnější vizi. Vytvořili jsme mnohem víc pracovních úvazků. Absolutní vrcholy jsme si splnili a řekl bych, že jsme se ocitli na křižovatce.

Takže kudy dál?

Museli jsme se tím zabývat, protože z toho extrémně intenzivního období byl Petr vyčerpaný. Už jsem v posezonním rozhovoru zmiňoval, že o Petrově rozhodnutí skončit na superligové lavičce jsem věděl přibližně ještě před přelomem roku. V tu chvíli mi hlavou prolétly všechny možnosti a upřímně - těch českých moc není. Možná dvě nebo tři. Absolvoval jsem jednání, která z různých důvodů nedospěla ke spolupráci. Prozradím, že na možnost angažovat Joonase mě přivedlo jednání s Honzou Pazderou. Myslím si, že k tomu, abychom se s Joonasem domluvili, výrazně přispělo to, jaké časy tu Honza zažil a jak náš klub vnímá. Oba spolu v minulé sezoně působili ve Finsku v klubu EräViikingit a reference na Bolku od Honzy směrem k Joonasovi byly kladné.

Jak rychle jste se domluvili?

Už po prvním dlouhém telefonátu jsem si byl téměř jistý, že to dopadne. Ta energie, kterou jsem z druhé strany cítil, dávala tušit, že Joonas udělá maximum, aby u nás mohl trénovat. Pak už to bylo hlavně o technikáliích, aby jeho dosavadní klub EräViikingit akceptoval Joonasovo působení v Bolce v této sezoně.

Čím Naava přispěje k dalšímu růstu Bolky?

Řekl bych, že Joonas je pro nás v tomto období optimálním člověkem, abychom se mohli ve všem posouvat ještě dál. Světový florbal nutně potřebuje mezinárodní růst a i my potřebujeme postupnou internacionalizaci. Přes osm let intenzivně rozvíjíme naše zahraniční vztahy, patříme mezi nejlepší na světě z pohledu sportovního procesu, know-how a ještě víc to platí o našich výsledcích, což potvrdil poslední Pohár mistrů. Joonas nás obohatí, posune nás dopředu. Má významné mezinárodní zkušenosti, je to profesionál. byl ochotný doma zamknout dveře svého bytu, sbalit si kufr a minimálně na rok odjet k nám. Zároveň působí u české reprezentace, což považuji za věc, která skvěle zapadá i do našeho projektu.

Jak se vám zatím líbí jeho práce?

Joonas má velice propracované metody, jak docílit, aby se hra a výkonnost hráčů v dílčích ohledech vyvíjela jím určeným směrem. Ví, co chce a ví, jak toho docílit. Jestli je to cesta, která nás dovede k tomu, co si všichni přejeme na konci sezony, se samozřejmě nedá předem garantovat. Ale tu schopnost, kterou jsem popsal, moc trenérů nemá a Joonas ano.

Realizační tým je široký, Naava má k ruce tři asistenty a kondičního kouče. Chtěli jste, aby servis pro hráče byl ještě důkladnější?

V naší DNA je dlouhodobě, že chceme pracovat líp a víc než ostatní. Do jisté míry je to někdy konkurenční nevýhoda, protože to není pro každého hráče a boleslavská cesta je pro ně téměř vždy ta náročnější. Ta, která chce od hráčů víc. Mít takhle široký realizační tým není standard ani na špičce florbalového světa. My v tom jednoznačně vidíme růstové prostředí, které je ještě víc než dřív orientované na mladé, talentované hráče. Joonas vyrostl u juniorských reprezentací, umí pracovat s mladými hráči, baví ho to a dokáže je získat na svou stranu. To je další plus pro nás.

Tím se dostáváme k mládeži. Na skvělý úspěch mimo jiné dosáhl dorost, který byl na MČR stříbrný.

Jsme klub z menšího města, kde je složitější skládat nejsilnější mládežnické týmy ve vrcholovém sportu. Z pohledu přípravy a hráčského rozvoje si ale myslím, že jsme delší dobu na špičce toho, co u nás mladý hráč může dostat. Ti, kteří nám nepřejí, nám občas předhazují, že ne každý hráč pak uspěje v boleslavském superligovém týmu. Ale to je daň za to, že chceme být TOP. Chceme být světový mančaft. Ne každý fotbalista, který začne hrát za přípravku nebo žáky v Bayernu Mnichov, pak za stejný klub hraje i bundesligu. Považuji za jednu z našich klíčových ambic vychovat špičkové sportovce a maximálně se snažit o to, aby byli tak dobří, aby mohli hrát za Boleslav. Když se to ale nepotká se sportovní kvalitou, jsem spokojený s tím, když jsou schopní hrát vrcholový florbal někde jinde. I to je úloha velkých, silných klubů.

Loni jste na stejném místě mluvil také o inflaci a zdražování téměř všeho. Jak se to propsalo do fungování klubu teď, o rok později?

Tu inflační spirálu jsme pocítili všichni. Náklady se zvýšily skokově a naštěstí se nám daří zachovat stabilní rozpočet. Musím poděkovat všem, kteří stojí při nás - zejména Statutárnímu městu Mladá Boleslav, Středočeskému kraji, společnostem Škoda Auto, ŠKO-ENERGO a Předvýběr.CZ. Díky jejich podpoře může být florbal u nás dostupný pro co nejširší skupinu lidí. To bude naším cílem i při nastavení hráčských příspěvků pro novou sezonu. Nečeká nás skokové zdražení, ale úpravy po mnoha letech udělat musíme i my. Stále platí, že mládežnickou činnost výrazně dotujeme z příjmů elitního sportu. Díky našim partnerům může být péče o naše členy na tak vysoké úrovni.