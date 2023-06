Benátecká sportovní hala přivítá v pátek a v sobotu hvězdy nejenom sportu. Hrát se bude charitativní florbalový turnaj.

Letošní výtěžek z akce půjde na konto sportovce Michala Teresky | Foto: Pavel Petr

Sportovní hala v Benátkách nad Jizerou znovu ožije charitativním florbalem. Konkrétně v pátek 9.6. od 17 a v sobotu 10.6. od 14 hodin. Za organizací tradičně stojí redaktor Českého rozhlasu Pavel Petr. Oba dny se představí rozdílných osm týmů. V pátečním programu znovu zasáhne do bojů také výběr pod hlavičkou Boleslavského deníku.

„Letos budeme hrát pro šestnáctiletého Michala Teresku,“ říká Pavel Petr a dodává: „Jedná se o neskutečného borce. Je po dětské obrně, pohybuje se na vozíku. Ale ani to mu nebrání věnovat se sportu. Hlavně atletice a para hokeji.“ Výtěžek z turnaje tentokrát organizátoři rozdělí ale na dvě části - druhá poputuje na vydání knížky o sportu handicapovaných mapující jejich humorné příběhy.

V pátečním programu se, vedle Boleslavského deníku, představí například reprezentanti České televize, mužstvo umělců Real Top Praha nebo tým, ve kterém nechybí kosmonoský Tadeáš Dragoun, pro kterého se charitativní florbal připravoval před čtyřmi lety.

Hlaváček vs. lídr soutěže: Brácha mě tam dvakrát skvěle našel

„Dá se říct, že máme stálice už mezi účastníky. Do pátečního programu ale poprvé zasáhne výběr další z televizí – O2 TV. V tom sobotním zase jistě budou poutat pozornost hokejisté Mladé Boleslavi, Liberce a Pardubic nebo úspěšné skikrosařky. Samozřejmě jmenný seznam se dolaďuje do poslední chvíle. Při samotné akci pak vůbec nejde o vítěze, i když pohár a medaile chybět nebudou. Podstatné je pomoci dobré věci a to se při posledních ročnících dařilo. Už čtyři roky po sobě se podařilo vybrat před 200 tisíc korun,“ doplnil Pavel Petr.

Součástí turnaje je také dražba sportovních relikvií, a jinak tomu nebude ani letos. „Vlastně díky své profesi mám spoustu kamarádů mezi sportovci, a tak se daří sehnat zajímavé kousky. Letos třeba včetně dresu cyklisty Petera Sagana, hokejisty Romana Červenky, fotbalistů Marka Matějovského, Jana Chramosty, tenisty Jiřího Lehečky a dalších,“ říká hlavní organizátor.

Práchenský došel až do finále, tam nestačil na týmového kolegu

Dražit mohou nejen účastníci turnaje, ale také pochopitelně diváci v benátecké sportovní hale. Vstupné se neplatí. A největší odměna pro organizátory? „To je jasné, spokojený úsměv těch, pro které se charitativní florbale dělá. To je pro nás organizátory tou největší odměnou a nic se tomu nevyrovná,“ neopomněl zdůraznit Pavel Petr.