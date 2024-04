Sotva utichlo florbalové superfinále, smutnější z jeho účastníků hlásí první přestupovou bombu. Za Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav bude v příští sezoně nastupovat finský útočník Joakim Lund, který naposledy působil ve švýcarském klubu Waldkirch-St. Gallen. Součástí roční dohody s Bolkou je i roční opce.

Joakim Lund bude hrát za Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav | Foto: Štěpán Tomš, Florbal Mladá Boleslav

Joakim Lund je odchovancem finského klubu Tikkurilan Tikerit, odkud na jaře 2021 přestoupil do EräViikingit. Ve finské F-liize odehrál celkem 96 zápasů s bilancí 75+69. Před právě skončenou sezonou zamířil do Švýcarska a během 27 startů v NLA za Waldkirch-St. Gallen nasbíral 46 bodů (15+31), byl nejproduktivnějším hráčem týmu. S finským národním týmem do 19 let získal bronz na mistrovství světa 2019 v kanadském Halifaxu. Objevil se i na tréninkových kempech seniorské reprezentace Finska.

„Naše superligová sezona skončila v neděli, ale přípravy na tu další běží jako vždy již několik měsíců. Čeká nás opět mnoho výzev a skvělých zážitků a jsem velice rád, že mohu úžasným boleslavským fanouškům krátce po intenzivním a společně prožitém play-off sdělit skvělou zprávu," uvedl generální manažer boleslavského klubu Tomáš Pacák příchod talentovaného a produktivního finského útočníka.

Mladá Boleslav zůstala pod vrcholem. Tatran rozhodl o titulu v prodloužení

A prozradil i zákulisí transferu: „Po dvou letech naší komunikace nazrál čas, Joakim se po ročním angažmá ve Švýcarsku rozhodl pro přesun do Mladé Boleslavi a před několika týdny s námi podepsal smlouvu na jeden rok s následnou roční opcí. Joakim bude v Mladé Boleslavi studovat Škoda Auto Vysokou školu a věřím, že naší komunitě přinese na hřišti spoustu radosti,“ řekl.

Lund naživo sledoval BigBoard Superfinále 2024, ve kterém Bolka sváděla tuhý boj o titul. „Viděl jsem i přenos ze sedmého semifinále. Zápasy jsou tu opravdu fyzicky náročné. Chci bojovat o trofeje a hrát velké zápasy, ve kterých budu s týmem úspěšný. Také se moc těším na bitvy v Champions Cupu, bude to skvělá zkušenost,“ řekl Joakim Lund.

Superfinále? Nejdeme si ho užít, jdeme ho vyhrát, hlásí mladoboleslavský Tomašík

V novém klubu bude oblékat dres s číslem 14, k mužstvu se připojí v průběhu května. V týmu se potká s krajanem a hlavním koučem Joonasem Naavou, se kterým se znají z působení v klubu EräViikingit. Lund bude prvním finským hráčem nastupujícím za florbalovou Bolku a celkově 32. v českých florbalových soutěžích.

PODÍVEJTE SE: Joakim Lund bude hrát za Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav: