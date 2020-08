Do extraligy jste se dostali administrativní cestou, co to přesně znamená?

V Čechách jsou dvě skupiny první ligy, východ a západ. My jsme hráli západní skupinu, ve které jsme byli první. Na východě byl první Třinec, který měl po základní části o šest bodů méně než my. Postoupili jsme přes první kolo, takže jsme zůstali ve hře. Liberecký ženský tým se do nejvyšší soutěže nepřihlásil. Podle pořadí v první lize jsme byli my první v pořadí, a proto jsme dostali nabídku, zda nechceme hrát extraligu.

Váhali jste nad touto nabídkou?

Neváhali. (důrazně) Tady je snaha postoupit už pár let, kolem Vánoc jsme si s holkama sedli a domluvili jsme se, že se o postup do extraligy popereme. Zkusíme odehrát zbytek sezóny na maximu. K nejvyšším příčkám jsme stoupali, po základní části jsme za sebou v tabulce nechali Vinohrady, které loni sestoupily. Takže nad touto nabídkou jsme vůbec neváhali.

Nemrzí vás, že jste nepostoupili sportovní cestou?

Předpokládám, že bychom hráli až do úplného konce. Vítěz finále postupoval přímo, poražený finalista šel do baráže. Šancí na postup tedy bylo více. Koronavirus přišel v březnu, což pro nás znamenalo konec soutěže. Tato verze postupu je pro nás o něco snadnější, ale řekl bych, že zasloužená.

Jak se připravujete na extraligovu sezónu?

Jakmile to bylo možné - s ohledem na pandemii koronaviru začali jsme trénovat. Kondiční přípravu jsme měli čtyřikrát týdně. V červnu jsme chodili i do haly, abychom mohli hrát turnaj juniorek Prague Games. Chtěli jsme hrát i na Czech Open, ale to jsme zrušili, protože situace v Praze nebyla dobrá. Na konci srpna nás čekají nějaké zápasy, máme docela nabitý program. Chceme se připravit tak, abychom byli důstojným soupeřem všem extraligovým týmům.

Do soutěže vstupujete jako nováček. Probíhá i příprava po psychické stránce?

Extraliga bude určitě něco jiného než první liga. Byli jsme na vítězné vlně, prohráli jsme s Vinohrady a krajským extraligovým týmem. Budeme v jiné situaci, než na kterou jsme byli zvyklí v první lize. Holky se s tím budou muset srovnat, protože se může stát, že budeme prohrávat. Extraliga má úplně jinou úroveň než první liga. Musíme se připravit psychicky tak, aby holky měly chuť hrát, uvidíme, jak se bude soutěž vyvíjet.

Bude extraliga náročnější i po finanční stránce?

Máme tam dva soupeře z Ostravska, Brněnska, Olomouc a Jičín. Ostatní soupeři jsou z Prahy. Cestování bude asi náročnější, ale hrajeme jeden zápas o víkendu. Podařilo se nám rozjet docela dobrou kampaň pro sponzory. Doufám, že nás finančně podpoří i město. Chtěli bychom udělat hráčkám takové podmínky, aby byly srovnatelné s podmínkami v ostatních extraligových klubech. Není to profesionální soutěž, holky hrají po práci nebo po škole. Bude to pro ně náročné, ale řekli jsme si, že extraligu chceme hrát.

Proběhlo v kádru hodně změn?

Celkem ano. Tím, že jsme ihned po skončení sezóny nepostoupili do extraligy, tak u nás některé kvalitní hráčky skončily a odešly do Prahy. Doufám, že je zdejší mladé hráčky nahradí, zkoušíme zapojit více hráček do zápasového vytížení, měly by se poprat o místo v sestavě. V extralize proti nám budou nastupovat florbalistky, které v minulé sezóně oblékaly náš dres, ale takový je sportovní život.

Jaké jsou týmové cíle pro sezónu 2020-2021?

Jsou naprosto jasné, chceme se zachránit v soutěži. V ideálním případě bychom se chtěli pohybovat na hraně play-off, okolo osmého až desátého místa. Ale to hodně předbíhám, hráčky teprve přicházejí, budeme tvořit mančaft. Půjdeme zápas od zápasu a budeme bojovat v každém zápase o body.

Jednou z klíčových hráček bude Petra Beránková, že?

Ano, je to jedna z našich nejzkušenějších hráček, hrála extraligu. Moc dobře ví, co čeho jdeme. Zkušenosti, které nasbírala během kariéry, mladším hráčkám předává při trénincích i zápasech. Mladé holky se mají od koho učit. Doufám, že to vezmou za správný konec a pochopí, že se jim snaží pomoct.

Jak jste spokojen s fanouškovskou podporou?

Když jsme se blížili k play-off, tak na našich zápasech byla dobrá kulisa. Věřím, že během extraligových utkání zaplní fanoušci i druhou část tribuny. Doufám, že nás budou podporovat také hráčky, které zrovna hrát nebudou, a příbuzní celého týmu. Chceme, aby lidí věděli, že se tu hraje extraliga žen. Máme billboardy a snažíme se zasáhnout co nejvíce lidí. Chceme se poprat o to, abychom tu extraligu hráli i další sezonu.