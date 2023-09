Vysokou výhrou 15:3 v rámci dopoledne hraného školního zápasu vstoupili florbalisté Mladé Boleslavi do superligové sezony.

Superligový zápas pro školáky: Předvýběr.CZ Florbal MB - FBC 4CLEAN Česká Lípa | Foto: Florbal MB

Florbalisté Mladé Boleslavi vstoupili do nového ročníku Superligy parádní vysokou výhrou 15:3 s Českou Lípou.

Městskou sportovní halu v Mladé Boleslavi na startu florbalové sezony tradičně zaplnili školáci ze zdejších základních škol, v úterý dopoledne se jich na tribuně sešlo 785 a vytvořili hráčům vynikající atmosféru.

Roli favorita plnil domácí tým od začátku, postupně si budoval náskok a bezpečným způsobem si zajistil vítězství v konečné podobě 15:3.

Gólově vydařenou premiéru v Livesport Superlize zažil šestnáctiletý Jakub Vařecha, který se trefil čtyřikrát. První branku v při svém prvním startu v nejvyšší soutěži zvládl i další hráč ročníku 2006 Filip Bergman a premiéru má po úterku odškrtnutou také další odchovanec Martin Feigl.

Pět asistencí nasbíral Milan Tomašík, hattrick v přesilovkách nastřílel Jan Natov. „Máme vysokou výhru, což jsme přesně chtěli. Viděli jsme před zápasem, že Vítkovice vyhrály 12:3 a my jsme chtěli vyhrát víc, protože chceme být první - a to teď jsme," řekl k zápasu finský kouč Boleslavi Joonas Naava. „Celý tým hrál zodpovědně až na pár úseků zápasu. Na konci druhé třetiny jsme trochu vypadli z role a přeneslo se to i do začátku třetí, ale závěr zápasu nám opět vyšel. Máme z toho celkově dobrý dojem," dodal ještě obránce Filip Zakonov.

Bolka potěšila školáky nejen spoustou gólů, ale také řadou soutěží a závěrečnou autogramiádou.

Tým vedený Joonasem Naavou znovu nastoupí v Městské sportovní hale už v sobotu 16. září, od 19.00 hodin bude soupeřem FBC Liberec.

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FBC 4CLEAN Česká Lípa 15:3

Branky a nahrávky: 5. Suchánek (Sládek), 7. Vařecha (Tomašík), 10. Punčochář (Sládek), 12. Vařecha (Delong), 17. Gašparík (Zoufalý), 21. Vařecha (Tomašík), 27. Natov (Suchánek), 30. Natov (Tomašík), 33. Vařecha (Tomašík), 38. Zoufalý (Tokoš), 51. Koláčný, 53. Natov (Delong), 54. Bergman, 57. Gašparík (Bergman), 57. Zakonov (Tomašík) - 7. Krajcigr, 20. Krajcigr, 41. Vavruška (Šedivý). Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 1:3. Využití: 3:0. Diváci: 785.

Zdroj: Youtube