Slovenský reprezentant Ronald Gašparík rozšíří kádr Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav. Dvaadvacetiletý univerzál přestupuje z týmu PSG Panthers Otrokovice, s Bolkou uzavřel smlouvu do konce sezony 2024/2025 s opcí na prodloužení o další ročník.

Ani v této sezoně se boleslavskému týmu nevyhýbají zdravotní trable hráčů, některé z nich jsou navíc bohužel dlouhodobého rázu. I to je jeden z důvodů, proč dochází k předvánočnímu přestupu Ronalda Gašparíka z Otrokovic do Bolky. „Se stoprocentní jistotou víme, že jsme pro zbytek probíhající sezony přišli o Petra Koláčného a Míru Fořta. Navíc máme v sestavě další hráče, kteří se potýkají s poměrně vleklými zdravotními potížemi. Rozhodli jsme se nyní zareagovat a tým posílit, abychom se v rozhodující fázi sezony dokázali s těmito potížemi lépe vypořádat. Příchod Ronalda Gašparíka bereme i jako investici do budoucna a pokračujeme v postupné přestavbě našeho týmu. Ronald hledal další výzvu v kariéře a jsme rádi, že si pro svůj další rozvoj si vybral Mladou Boleslav,“ řekl trenér superligového týmu Petr Novotný.

Gašparík je odchovancem FaBK ATU Košice. V sedmnácti letech přestoupil do Tatranu Střešovice, odkud před sezonou 2019/2020 zamířil do švýcarského St. Gallenu. Od ročníku 2021/2022 hrál znovu v Česku v barvách Otrokovic. Je účastníkem mistrovství světa mužů 2018, 2021 a 2022.

„Ronald je stále mladý hráč se zkušenostmi s mezinárodním florbalem a potenciálem zlepšovat se v našem kvalitním tréninkovém programu. Příznivé pro nás bylo, že mu jeho smlouva s Otrokovicemi umožňovala transfer v průběhu sezony. S ohledem na průběh jednání a dané lhůty se nám nepodařilo přestup dotáhnout ještě před uzávěrkou soupisek pro Pohár mistrů, takže v této sezoně bude moci Ronald nastoupit za Bolku „jen“ v Livesport Superlize. Těšíme se na vzájemnou spolupráci,“ řekl generální manažer klubu Tomáš Pacák.

„Nemůžu se dočkat, až obléknu boleslavský dres. Jsem rád, že se přestup povedlo dotáhnout. Těším se na super prostředí a skvělé zázemí, které Bolka dokáže vytvořit svým hráčům. Bolka je dlouhodobě top český klub po všech stránkách a nad její nabídkou jsem nemusel dlouho váhat. Chci se neustále posouvat vpřed, pracovat na sobě a myslím si, že v novém klubu k tomu budu mít ideální podmínky,“ řekl Ronald Gašparík.