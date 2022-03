V něm měl nejprve obrovskou šanci v čase 64:11 hostující Kolstrunk, ale favorita podržel brankář Lukáš Bauer. Domácí pak udeřili na druhé straně, když v 69. minutě rozhodl první zápas přesnou střelou Matěj Pěnička.

FOTO: Bratři Klímové sestřelili Bruslaře, Hradec uzmul první bod

„Potvrdilo se, že celá série bude vyrovnaná a budou rozhodovat maličkosti v koncovce. Skoro z každého závaru jsme dostali branku, a moc šancí jsme také neměli. Byl to hodně těžký zápas a o to důležitější je, že jsme ho zvládli,“ řekl po zápase domácí kouč Petr Novotný. Obránce Adam Hemerka dodal: „Čekali jsme tvrdé utkání, a to se potvrdilo. Ukázali jsme ale týmového ducha a došli jsme si pro vítězství.“

Boleslavský trenér Petr Novotný těsně před utkáním za potlesku plné Městské sportovní haly převzal dárek, jelikož o týden dřív se mu narodil syn Petr, ale poté už měl v zápase jen plnou hlavu starostí. Postupně mu totiž odpadlo ze sestavy několik hráčů ze zdravotních důvodů, a proto musel se složením jednotlivých formací často míchat.

Sparta byla podstatnou část zápasu napřed, vedla 1:0, 2:1 i 3:2. Až Gruber s Hemerkou mezi 51. a 56. minutou otočili na 4:3. Záhy ale Krbec poslal zápas do prodloužení. V jeho deváté minutě se do brejku dostal Pěnička a střelou na bližší tyč rozhodl o prvním bodu pro svůj tým.

Druhý zápas se hraje v mladoboleslavské sportovní hale už v neděli a plynule navazuje na vedlejším stadionu hrané fotbalové utkání, kde shodou okolností hraje také Boleslav se Spartou. Úvodní buly florbalového mače je v 17 hodin.

Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav - Acema Sparta Praha 5:4 pp

Branky a nahrávky: 14. Koláčný (Zoufalý), 46. Suchánek (Hemerka), 51. Gruber (Fořt), 56. Hemerka (Tomašík), 69. Pěnička (Suchánek) - 7. Kolstrunk (Pruner), 17. Křenek (Košir), 49. Zouzal (Čermák), 57. Krbec (Čermák). Rozhodčí: Gavlas, Mikula. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváků: 557. Stav série: 1:0.

Boleslav: Bauer - Hemerka, Gruber, Zakonov, Suchánek, Fořt, Punčochář - Bína, Curney, Beneš - Tokoš, Tomašík, Šebek - Koláčný, Zoufalý, Korych - Pěnička.