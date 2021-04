Skóre druhého čtvrtfinále otevřel nejlepší hráč sobotního klání Tomašík a na něj přesně o minutu později navázal Curney. Domácí tým opět rychle vedl, tentokrát si ale hosté z hlavního města věděli rady a dokázali srovnat.

Zásluhou Renčína a Hromady se dotáhli na 2:2. První třetinu však stejně ovládla Boleslav, vedení jí vrátil Šebek. Jenže z druhé dvacetiminutovky utekla ani ne půlminuta a po Hanákově trefě bylo zase vyrovnáno.

Pak znovu zaúřadovali domácí úderníci – náskok favorita narostl, v přesilové hře zvyšoval už na 6:3 Curney. Závěr prostřední části byl hektický, Boleslav však ubránila dvě oslabení i půlminutovou hru ve třech proti pěti a držela vedení o tři branky.

Black Angels ovšem neskládali zbraně a povedeným vstupem do třetí periody se vrátili do hry. Suchánkův faul potrestal Hněvkovský a na 5:6 z pohledu hostí snížil Burian. Mezi oběma zásahy navíc zahodil trestné střílení a šanci na srovnání Hanák.

Burianův kontaktní gól byl ovšem ze strany Bleků poslední. Klid na domácí čepele vrátil druhým gólem v utkání Tomašík (7:5), potom se v přesilovce z dorážky prosadil kapitán Natov a skóre uzavřel svým druhým gólem a celkově pátým bodem v zápase Šebek.

V závěrečných minutách si Boleslav pohlídala dostatečný náskok, a i když poslední přesilovou hru v zápase nevyužila, dokráčela si pro druhou výhru v sérii.

„Myslím, že druhý zápas začal podobně jako ten první. Během přibližně deseti minut jsme mohli odskočit na docela velký rozdíl. To se ale nestalo a podle mě nás to trochu znervóznilo, po celé utkání jsme se nedokázali uklidnit při šancích a v rozehrávce. Bylo to všechno takové zdlouhavé,“ zhodnotil obrázek druhého utkání trenér Bolky Petr Novotný.

Rozdíl oproti den staré výhře 16:6 postřehl i přímo na hřišti obránce Filip Zakonov: „Bylo to odlišné oproti tomu prvnímu zápasu, ten jsme zlomili někdy po polovině. Tentokrát se na začátku třetí třetiny dotáhli až na rozdíl jedné branky. Trochu jsme znervózněli, začali jsme vymýšlet, ale dokázali jsme se vrátit ke své hře a závěr už byl poměrně poklidný, posledních deset minut už jsme si pohlídali.“

Boleslav každopádně splnila povinnost, zvládla oba domácí duely a vstoupila do čtvrtfinálové série dvěma výhrami. Pokračovat se bude v pátek a v sobotu na půdě Black Angels. Obě utkání začínají v 18 hodin.

„Do Prahy pojedeme s úplně stejným plánem. Musíme být stoprocentně připravení směrem do obrany, soupeř je na útočné polovině velmi kvalitní. V situacích jeden na jednoho nám dělá velké problémy, umí to zahrát proti všem týmům v lize. Musíme se víc soustředit a proměňovat šance, abychom se s nimi nemuseli přetahovat až do těch koncovek,“ říká Novotný.

Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav – Black Angels 9:5 (3:2, 3:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 3. Tomašík (Šebek), 4. Curney (Natov), 14. Šebek (Tokoš), 25. Řehoř (Hemerka), 30. Tokoš (Šebek), 32. Curney (Natov), 49. Tomašík (Suchánek), 51. Natov (Šebek), 53. Šebek (Suchánek) - 8. Renčín (M. Boček), 10. Hromada (Renčín), 21. T. Hanák (R. Hanák), 42. Hněvkovský (Renčín), 44. Burian (T. Hanák). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Bauer – Krzyžanek, Gruber, Zakonov, Suchánek, Řehoř, Komárek – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Šebek – Tom. Chroust, Hemerka, Tad. Chroust.