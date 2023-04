Pátý zápas semifinále play-off florbalové Superligy patřil Tatranu, který jde do vedení 3:2 na zápasy. Série pokračuje pátečním zápasem v Mladé Boleslavi.

4. semifinále: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - Tatran Střešovice | Foto: Florbal Mladá Boleslav

Florbalisté Mladé Boleslavi poprvé v semifinálové sérii se střešovickým Tatranem prohrávají. Ve středečním zápase podlehli vítězi základní části na jeho hřišti 3:9, a v pátečním šestém zápase v Boleslavi tak budou odvracet mečbol soupeře.

Střešovice se dostaly do vedení ještě v první třetině a skvělým výkonem jej udržely až do samého konce zápasu. Hned osm různých střelců zajistilo, že se Tatran poprvé v sérii dostane do vedení a nad Boleslaví bude před šestým semifinále držet mečbol. A i když Mladoboleslavští bojovali a snažili se náskok svého soupeře dohonit, seč jim síly stačily, dosáhli pouze na tři branky a v zápase tak padli vysoko 3:9. Drtivá pro ně totiž byla zejména třetí třetina, v níž se Tatran prosadil pětkrát.

Tatran Střešovice - Předvýběr.CZ Florbal MB 9:3

Branky: 11. Kreysa, 16. Šindelář, 22. Němeček, 40. Beneš, 45. Čermák, 47. Meliš, 58. Tlapák, 58. Čermák, 60. Havlas - 5. Tokoš, 37. Pěnička, 45. Beneš. Rozhodčí: Jiří Dolanský - Vojtěch Sýkora. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 1060.

V Boleslavi se bude hrát opět v pátek 7. dubna. Vstupenky jsou k dispozici v prodejní síti Ticketportal. Vstupenky v on-line prodeji stojí 100 korun. Na pokladně Městské sportovní haly, která otevírá vždy hodinu před utkáním, pořídíte lístky za 150 Kč. Boleslavský klub však doporučuje fanouškům využít on-line prodej co nejdříve. Zájem o semifinálové bitvy Bolky s Tatranem je obrovský a s ohledem na vrcholící sérii může být ještě vyšší. Na domácí víkendové zápasy Bolky přišlo vždy přes 750 diváků.

