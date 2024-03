Je tu vrchol florbalové sezony. Předvýběr.CZ Florbal MB v semifinále Livesport Superligy vyzve v bitvě velmocí 1. SC TEMPISH Vítkovice. V boji o vstupenku do superfinále se očekává napínavý a tuhý boj.

„Celou sezonu jsme se připravovali právě na toto období a tyto zápasy. Máme sehraný tým plný špičkových hráčů, jsme v dobré formě a dáme do toho všechno,“ hlásí Joonas Naava, trenér Předvýběr.CZ Florbal MB.

Oba týmy patří dlouhodobě mezi absolutní špičku. V posledních letech se pravidelně objevují v superfinále. Tři ročníky v řadě (2018, 2019, 2021) se dokonce ve florbalové bitvě roku potkaly spolu. Dvakrát slavila prvenství Mladá Boleslav, jednou rytíři.

Účast minimálně v semifinále je pro tyto přední celky prakticky povinností, jen jeden z nich ale bude moci zamířit až do superfinále. Oba týmy se spolu potkaly již několikrát v semifinále, pokaždé zůstal před branami florbalové bitvy roku tým z Mladé Boleslavi. Naposledy se tak stalo v roce 2016. Oba mančafty spolu svedly epickou sedmizápasovou bitvu, která za sebou nechala několik nezahojených ran, které se zacelují možná ještě dnes.

Program semifinále

Středa 27. 3., čtvrtek 28. 3.: Předvýběr.CZ Florbal MB – 1. SC TEMPISH Vítkovice

Neděle 31. 3., pondělí 1. 4.: TEMPISH Vítkovice – Předvýběr.CZ Florbal MB

Středa 3. 4.: případný 5. zápas, pátek 5. 4.: případný 6. zápas, neděle 7. 4.: případný 7. zápas

„Bolka ještě nikdy v play-off nevyhrála sérii nad Vítkovicemi, takže to pro nás bude velká výzva a extra motivace – chceme v příštích týdnech přepsat historii. Pochopitelně to nebude snadné, ale náš tým je zdravý, odpočatý a odhodlaný uspět,“ burcuje Joonas Naava.

Na straně Mladé Boleslavi do války dvou florbalových měst přidávají koření také lídr bodování základní části Adam Delong a defenzivní štít Jiří Besta. Oba reprezentanti přešli před začátkem ročníku z Vítkovic právě do města automobilů. V základní části padalo ve vzájemných bitvách dost gólů. Nejprve doma rytíři vyhráli velkou přestřelku 11:8, v Bolce se radovali Středočeši z vysokého triumfu 10:4.

Joonas Naava považuje domácí prostředí v Bolce za velkou výhodu. „V základní části jsme byli nejúspěšnějším domácím týmem, ve čtvrtfinále jsme měli také skvělou podporu a věřím, že s fanoušky za zády bude těžké nás v našem prostředí porazit. Naším jediným cílem je přidat v play-off dalších pět výher.“

Jeho vítkovický protějšek Tomáš Martiník očekává florbal hodný semifinále play-off. „Mladá Boleslav se v této sezoně prezentuje hodně aktivním a útočným florbalem, což nám také není cizí, takže série bude mít hodně ofenzivní nádech,“ odkázal na gólově bohaté vzájemné zápasy. „Jeden jsme zvládli my, jeden Bolka, čili i to značí, že zápasy budou vyrovnané. Vnímáme kvalitu a cítíme respekt k soupeři, ale do série rozhodně půjdeme s cílem vyhrát a postoupit do superfinále,“ dodal.