„Dnes ráno jsme s Christianem mluvili. Pozdravoval spoluhráče. Jeho stav je stabilizovaný, zůstane ale hospitalizován kvůli dalším vyšetřením," uvedl dánský svaz na oficiálním twitterovém účtu.

Devětadvacetiletý záložník Interu Milán se skácel na trávník na konci prvního poločasu. „Když jsme k němu dorazili, ležel na boku, dýchal a měl puls. Poměrně rychle se ale jeho stav zhoršil, a tak jsme museli zahájit masáž srdce,“ popisoval chvíle hrůzy dánský lékař Morten Boesen. „Dostali jsme Christiana zpět a dokonce se mnou mluvil, než byl převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření.“

Eriksen dokonce z nemocnice hovořil se svými spoluhráči, chtěl, aby přerušené utkání dohráli. Dánové nakonec padli 0:1. Střelec gólu Joel Pohjanpalo ale neslavil.

"I shed a few tears because I was thinking about his family"



"I spend more time with him than I do my own family"



Romelu Lukaku was only thinking about Christian Eriksen and his family on Saturday. pic.twitter.com/1gKtWz1Pky — Squawka News (@SquawkaNews) June 13, 2021

„Byl to opravdu náročný večer, který nám všem připomněl, jaké věci jsou v životě nejdůležitější,“ dánský trenér Kasper Hjulmand, který těžko zadržoval slzy.

„Myšlenky finského národního týmu, finského fotbalového svazu a finské fotbalové rodiny jsou s Eriksenem, jeho příbuznými a dánským týmem,“ napsal finský národní tým na Twitteru.

Chris. I’m sending all my love to you and your family. Stay strong mate. ?? — Harry Kane (@HKane) June 12, 2021

Na svého klubového spoluhráče z Interu myslel i belgický útočník Romelu Lukaku. „Chrisi, miluju tě,“ vzkázal do kamery po vstřelené brance do sítě Ruska. „Trávím s ním víc času než se svou rodinou," svěřil se.

Podpora přicházela z celého světa. „Takové okamžiky dávají vše v životě do souvislostí. Přeji Christianovi úplné a rychlé uzdravení a modlím se, aby jeho rodina měla sílu a víru," řekl president UEFA Aleksander Ceferin.

Sonny sends a message to Christian Eriksen ❤️



"Chris, stay strong, I love you!" ?pic.twitter.com/iwZNkrb65v — Talking THFC (@TalkingTHFC) June 13, 2021

„Forza Chrisi, všechny naše myšlenky jsou s tebou,“ napsal Eriksenův klub Inter Milán. „Brzy se uzdrav, Christiane. Celá rodina Spurs je s tebou,“ uvedl jeho bývalý zaměstnavatel Tottenham.

Eriksen neměl nikdy během svého působení v Tottenhamu zdravotní problémy. „Ten chlap měl až do roku 2019, kdy odešel do Interu, normální testy, takže se zjevně něco strašně pokazilo,“ řekl klubový kardiolog Sanjay Sharma. „Podařilo se ho zachránit, otázkou ale je, co se stalo. A proč se to stalo.“