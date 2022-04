Černá v kombinacích

Černá v interiéru nemusí znamenat hned kompletní černou výmalbu, těžký nábytek, sametové závěsy a dekadentní atmosféru jako z konce devatenáctého století. Černá dává vyniknout texturám a umožňuje různé neotřelé a přitom variabilní kombinace.

Dřevo, kůže a přírodní materiály

Černá v kombinaci s přírodními materiály a zemitými barvami bude působit měkce a luxusně. Přírodní barvy černou odlehčí a zjemní. Na doplňky a nábytek se nebojte použít více než jeden odstín hnědé, případně šedé nebo béžové. Taková kombinace nevytvoří silný kontrast, ale postupný přechod či prolínání odstínů – od nejtmavší po nejsvětlejší – čímž vznikne harmonický základ interiéru, jako stvořený pro ozvláštnění kontrastním prvkem.

Materiály vybírejte podle stylu interiéru. K severskému se budou hodit přírodní tkaniny, ale i kůže či kožešina s výraznější strukturou, k minimalistickému naopak hladké textury a monochromatické barvy, v eklektickém či vintage stylu se nebojte vzorů a doplňků, jako jsou například orientální koberce či výrazněji vzorované tkaniny v daných barevných odstínech.

Kontrastní barevný element

Tmavý interiér „pánského pokoje“ ozvláštní barevné akcenty. Mohou to být i „sezonní“ dekorace, jejichž barvu budete měnit podle chuti a nálady – vonné svíčky, řezané nebo suché květiny, polštáře a další textilie nebo váza či ozdobná mísa. Kontrastní či doplňkovou barvu do interiéru klidně i usaďte natrvalo – například v podobě koberce, části výmalby či solitérního kusu nábytku, jakým může být třeba výrazné křeslo.

A jaké barvy si s černou rozumějí nejlépe? Velmi dobře vedle ní bude vypadat žlutá, hořčicová a okrová, ale i cihlově červená nebo světle olivově zelená. S černým pozadím nebo podkladem si budou také rozumět doplňky a dekorace v barvách slonové kosti, béžové či pudrově růžové. Černá je neutrální barva a použitím teplých doplňkových barev interiér opticky „zahřejete“. Spolu s modrou může pak černý podklad naopak působit chladně a ostře – i to ale může znamenat zajímavý výsledek.

Pokojové rostliny

Černá se mnohdy považuje za typickou součást „mužských“ interiérů nebo třeba industriálních loftových bytů. Zažité vzorce jsou ale od toho, aby se měnily. Vězte, že černá bude skvělým základem i výrazného „glamour“ stylu a bude si notovat s velkorysými doplňky. Pokojové rostliny budou na černém pozadí působit velmi elegantně a dramaticky. Zvolíte-li celou stěnu z rostlin nebo shluk květináčů se sbírkou vašich pokojovek, může vzniknout působivý efekt „džungle“. Celkový dojem pak lze dotáhnout kombinací s ladícími barvami doplňků – sametová pohovka v olivovém odstínu zelené, textilie nebo doplňky s florálním motivem, lehce exotický styl v podobě zlatých kovových dekorací a nábytku – ideálně v matném provedení, které trošku „uzemní“ luxusní nebo i kýčovitý vzhled metalického odstínu.

Množství světla

Je třeba si uvědomit, že černý i velmi tmavý interiér celý prostor vždy opticky zmenší, a hlavně ztmaví. Je proto třeba myslet na světlo, především pokud jde o menší místnost s nižším stropem. V prostoru s výrazným podílem černé barvy by neměla chybět možnost kvalitního osvětlení ve vhodném spektru, které v případě potřeby vytvoří v místnosti dojem denního světla – a to především, pokud toho přirozeného není v místnosti dostatek.

Na druhou stranu, tmavé interiéry působí velmi dramaticky a také útulně, když jsou potemnělé. To je ideální prostředí na večerní relaxaci nebo sledování filmu. Nezapomeňte proto na dostatek komorního osvětlení, které bude variabilně nastavitelné – příkladem může být čtecí lampa se stmívačem, decentně umístěné LED pásky nebo osvětlená vitrína či bodová světla, namířená na obrazy na stěnách.

Hra struktur

Černá může mít celou škálu podob a vzhledů, kterých docílíme kombinací s materiály a strukturami. Zatímco lesklá černá může poutat až příliš pozornosti nebo (především na nábytku) působit těžkým, až nepatřičným dojmem, matná černá působí měkce, sametově, lépe pohlcuje světlo a spojuje eleganci a minimalismus. Pokud chcete černou v interiéru odlehčit, zvolte výraznější, ale přirozenou strukturu – může to být kůže na sedačce, černá hovězí kůže na zemi nebo ve formě čalounění, anebo tkanina či tapeta s výraznou strukturou vláken.

Vhodný je i přírodní kámen jako břidlice nebo černý mramor. Práci se strukturou lze využít i v případě výmalby, kdy monolitickou černou stěnu nahradíme záměrně „omšelým“ vzhledem nátěru s přiznanými nerovnostmi, škrábanci a skvrnami. Takový efekt je ovšem žádoucí vytvořit odborně, aby výsledek nepůsobil uměle.

Šedá je mladá černá

Pokud chcete do interiéru dostat černou , rozhodně to neznamená, že musíte touto barvou vymalovat celý byt. Naopak – to by vůbec nemuselo působit dobře. Černá je sice neutrální barva, ale je velmi kontrastní a přímo vybízí k využití formou solitérní kontrastní stěny. Krásně s ní lze vymezit prostor určený k určité činnosti – třeba pracovní, jídelní nebo spací kout v otevřených, velkých prostorách, anebo třeba předsíň v bytech, kde se vstupními dveřmi vchází rovnou do otevřeného prostoru. Velmi efektní může být i ukončení výmalby v určité výšce (což je ideální v bytech s vysokými stropy) nebo volba jen černého obdélníku, případně koutu – třeba za pracovním stolem, postelí, či pohovkou.

Moderní, minimalistické nebo severské interiéry mohou s černou velmi dobře pracovat v kontrastu s jinou barvou či v detailech, třeba i ve vzorech. Pro „začátečníky“ s černou může jít například o světlou tapetu s jednoduchým černým vzorem, obligátní černé (a kdykoli vyměnitelné) polštáře na pohovce, černé kusy nábytku z kovu, který působí lehce a vzdušně, nebo černé dekorace – sošky, vázy, misky či abstraktní obrazy.Když se vám tento styl zalíbí, můžete v něm pozvolna pokračovat a doplňovat další a další kousky, takže váš interiér neprojde žádnou šokovou změnou. V tradičních a industriálních interiérech se pak černá hodí třeba jako barva žebrových radiátorů, které povýší na designový doplněk.

Není jenom jedna

Dodnes si živě vybavuji výrok malíře pokojů, který dostal na starost černé stěny a strop v mojí koupelně. Při vyslovování přání jsem vyjádřila pochybnost, jestli to chci úplně „stoprocentně“ černé . „Jasný, rozumím. Dáme tam světle černou!“ odvětil. Na mysli měl velmi tmavou šedou, která není tak tvrdá, při slabším osvětlení působí jako černá, ale zároveň nepohlcuje tolik světla v místnosti a také je shovívavější k různým nerovnostem a hranicím, třeba v linii s keramickým obkladem. Vhodnou alternativou mohou být i velmi tmavé odstíny modré nebo zelené, které se dobře ladí s trošku maximalističtějším interiérem nebo třeba starožitným nábytkem a také s množstvím pokojových rostlin.

Černo v dětském pokoji?

První dva měsíce života vidí dítě rozmazaně, ploše a první barvy začne rozeznávat zhruba ve třetím měsíci. Ukázalo se, že novorozence mnohem víc a na delší dobu zaujme černobílý motiv než krásně pestrobarevná hračka.

I když žádná studie zatím nepotvrdila, že by kontrastní obrázky, třeba ve formě kartiček, stimulovaly vizuální vývoj dítěte, je prokázáno, že černá a bílá novorozence baví – vědci to vyzkoumali jednoduše tak, že pozorovali, na jaké motivy se děti vydrží s větším zájmem a déle dívat. Byly to ve většině případů kontrastní černobílé obrazce – ať už ve formě stylizovaných zvířátek, nebo abstraktních a geometrických obrazců. Vědecky je tedy podloženo, že novorozenec nad postýlkou spíše než roztomilý barevný obrázek se zvířátky ocení abstraktní obraz ve stylu op-artu.

Jak s tímto poznatkem naložíme, je už zcela na nás – minimálně může posloužit jako jeden z důkazů, že děti opravdu nevyžadují žádný „ťuťu“ pokojíček v růžové nebo bleděmodré barvě se spoustou roztomilého kýče. Ve skutečnosti se jim líbí spíš to, co přitáhne jejich pozornost, a později to, co jim budeme ukazovat a čím budou obklopení.

Dětský pokoj tedy můžeme zařídit spíš tak, aby se líbil nám, ladil s naším interiérem a představoval vhodné „plátno“ pro různé variabilní dekorace, které můžeme s přibývajícím věkem dítěte měnit.

Tradice i různé stereotypy velí použít černou v dětském pokoji maximálně s citem. Určitě i vám v hlavě naskočila některá z variant dobře míněné rady jedné z konzervativních tetiček: „Přece mu nevymaluješ pokoj takovou smutnou barvou, chudáčkovi!“ Prvně je třeba si uvědomit, že dítě z podstaty nevnímá černou jako „smutnou barvu“. (Ostatně v mnoha kulturách ji tak nevidí ani dospělí.) Za další může jít o perfektní způsob, jak vytvořit kontrastní pozadí pro obrázky nebo barevné nástěnné samolepky. U větších dětí se pak černá přímo nabízí ve formě tabulové barvy nebo magnetické plochy, na kterou si dítě může kreslit a připevňovat, na co má zrovna náladu.

Černá či tmavě šedá navíc můžou působit vesele i z našeho tradičního pohledu – ať už ve formě zmíněných kontrastních obrazců spolu s bílou, nebo v kombinaci s něžnými a veselými barvami, kterým dá vyniknout – světle žlutá, hořčicová, pudrově růžová a další pastelové barvy.

Barva, která nezná čas

Možná už jsme vás přesvědčili, že černá má mnoho podob a že vůbec není třeba se jí bát. A to ani tehdy, když si ji dovolíme „pozvat“ do svého interiéru. Ať už to vezmete od podlahy a vymalujete načerno, nebo vyberete černý nábytek, či třeba jen detail, vězte, že tyto prvky budou mít jedno společné – přitáhnou pozornost a zároveň budou působit nadčasově. Černá totiž je nadčasová. Vezměme si například doplňky v podobě žebrového radiátoru, designového nástěnného vypínače nebo dekorace v podobě vázy nebo sochy.

Tyto prvky fungovaly stejně dobře v tradičních interiérech období art deco, jako v dnešních minimalistických a industriálních prostorách. Stejně může černá dodat nadčasovosti v podobě nového nátěru doplňkům, které máme doma roky a už se nám trošku okoukaly nebo vyšly z módy. Nebojte se s ní experimentovat – ať už při nákupu, konzultaci s bytovým designérem, nebo se štětcem v ruce!

