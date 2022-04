Náročná technika. Zdobení kraslic ječmennou slámou je velký dar, říká žena

Pětasedmdesátiletá Hradišťanka Taťána Malinová už třicet let vyrábí kraslice zdobené ječmennou slámou. Techniku zdobení olepování vaječných výfuků slámou, která patří k těm nejnáročnějším, ji před třiceti lety naučila její kamarádka Irena Blahová, která se posléze přestěhovala do Ameriky a do rodné vlasti se už nevrátila.

Zdobení kraslic ječmennou slámou je velký dar, říká Taťána Malinová | Foto: Deník/Zdeněk Skalička