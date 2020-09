Podle očitého svědka se událost stala krátce před tři čtvrtě na osm večer. „Přes přejezd přejela dvě auta a hned na to, zhruba za dvě vteřiny, projel vlak. Vlak tam vyjíždí z oblouku, ale jakmile ale strojvedoucí viděl, že závory jsou nahoře a přes přejezd projela auta, okamžitě začal troubit a dobržďovat. Vlak zastavil na přejezdu.

Teprve až zastavil, spustila se červená signalizační světla a závory sjely dolů,“ popsal muž událost. Své jméno v souvislosti s případem nechtěl uveřejnit, redakce jej však zná.





V okolí přejezdu se tou dobou nenacházela žádná cedule s upozorněním, že by výstražné zařízení mělo být v poruše nebo vypnuté.

Chybělo málo a celá věc mohla skončit tragicky. Těsně před přejezdem se v tu dobu nacházel linkový autobus.

„Kdyby jel autobus o dvě vteřiny rychleji, už by ho vlak smetl,“ dodal muž.

Vlaková souprava na přejezdu stála zhruba pět minut, poté pokračovala v jízdě směrem na Šumperk.





Mimořádná událost

Mluvčí Drážní inspekce uvedl, že z pohledu zákona o drahách se jedná o mimořádnou událost, která by měla být Drážní inspekci ohlášena.

„Dle informací, které máme, v pondělí v 19.33 hodin za jízdy vlaku R 913 z Brna do Šumperku přes přejezd P 6648 došlo pouze ke krátkému, osm vteřin trvajícímu výstražnému blikání a nedošlo k zavření závor. Dle informací od provozovatele dráhy se nejednalo o závadu přejezdového zařízení,“ popsal mimořádnost Martin Drápal s tím, že věc aktuálně šetří provozovatel dráhy a dopravce.

Mluvčí Správy železnic potvrdil, že se událost stala.

„V současné chvíli probíhá naše vnitřní vyšetřování,“ sdělil Marek Illiaš s tím, že více informací prozatím nemá.

Redaktor Deníku byl na místě v úterý ráno a výstražné zařízení na přejezdu již fungovalo, jak mělo.





Podám trestní oznámení

Záležitost chce dále řešit i svědek, který na událost upozornil.

„Až si najdu chvilku času, skočím na obvodní oddělení policie podat trestní oznámení, ať se to přes ně prošetří. Člověk, který je za to odpovědný, mohl zabít několik lidí. My jezdíme s rodinou na nákupy do Lidlu a nechci zažít, že by se tam něco podobného opakovalo,“ uzavřel.

Přejezd na ulici ČSA je trnem v oku řadě obyvatel Zábřehu. Závory na frekventované ulici bývají často spuštěné řadu minut, tvoří se tak dlouhé kolony aut.