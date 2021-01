Ojedinělý případ začal ve čtvrtek projednávat Krajský soud v Plzni. Z teroristického útoku se tam zpovídá Lukáš Nováček (26), který se podle obžaloby aktivně zapojil do bojů na Ukrajině, když stál na straně separatistů. Hrozí mu vysoký trest. Mladík u soudu sice přiznal, že na místě byl, ale tvrdil, že aktivně nebojoval. Řekl, že jen v kasárnách myl WC, vařil a dělal podobné práce.

Mladík z Karlovarska, ač občan ČR, se podle obžaloby rozhodl podpořit svojí aktivní účastí v ozbrojeném konfliktu proti vládě Ukrajiny nelegální separatistické struktury na území Doněcké a Luhanské oblasti ve východní části Ukrajiny. Proto odletěl 22. 7. 2015 z Letiště Václava v Praze na východní Ukrajinu do Donbaské oblasti, tehdy ovládané tzv. Doněckou lidovou republikou a tzv. Luhanskou lidovou republikou.

„Po příjezdu se nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit organizovanými ozbrojenými složkami těchto struktur, a následně se obžalovaný aktivně zapojil do činnosti těchto složek a podílel se na různých vojenských úkolech jako je práce v rozvědce, strážní služba, hlídkování v určených oblastech, a rovněž se zapojil do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny se záměrem způsobit zranění či smrt,“ uvedl státní zástupce Martin Bílý. Dodal, že Nováček měl takto na Ukrajině působit nejméně do 25. 1. 2016, načež měl přejít hranice Ruské federace a 31. 1. 2016 měl požádat na českém velvyslanectví v Moskvě o vydání náhradního cestovního pasu a ještě téhož dne odletět zpět do Prahy.

Nováček, jehož k soudu doprovodila i manželka se dvěma malými dětmi, uvedl, že se na Ukrajinu vydal kvůli dívce Nataše, s níž se seznámil na ruské obdobě facebooku a s níž plánoval společný život. „Na místě v Novorosii na mě čekala s jedním Slovákem. Ten mě hned lanařil do armády, že je to jistota, že budu mít dost peněz. Řekl jsem, že nechci střílet do lidí, ale to nevadilo, řekli, že mohu být civilní zaměstnanec,“ vypověděl Nováček, který pak podle svých slov byl v kasárnách jako civilista. „Jen jsem vařil, myl záchody, opravoval budovy po bombardování. Sám jsem nikdy nebojoval, zbraň jsem vůbec neměl,“ tvrdil Nováček.

Na otázku, jak je možné, že jsou k dispozici jeho snímky v uniformě a se zbraněmi a videa z fronty, reagoval, že na fotkách jen machroval, že vše je půjčené, a videa z bojů že pořídil Slovák, jemuž půjčil mobil. „Jak vysvětlíte, že na Youtube je reportáž ruské televize, kde hovoříte v uniformě a popisujete boje?“ ptal se mladíka soudce Tomáš Bouček. „Já jsem tehdy měsíc až dva neviděl ženskou a ta reportérka byla hezká. Navíc mi slíbili peníze. Vše na sebe jsem si půjčil a text se naučil, nebyla to pravda,“ tvrdil Nováček. Podle svých slov nakonec zjistil, že Nataša verbuje vojáky za peníze. Z Ukrajiny uprchl, k čemuž mu pomohli Čečenci za úplatek tisíc dolarů.

Líčení bude pokračovat v polovině února výslechy svědků a čtením znaleckých posudků. Nováčkovi hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let, v krajním případě i výjimečný trest.