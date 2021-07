Oficiálně zde stojí penzion Caius sloužící firmám VIPS gas zabývající se tepelnou technikou a RICOM gas zaměřující se na komínové systémy. „Celý tento areál vznikl takzvaně na zelené louce, vše jsme si vybudovali sami,“ řekl tvůrce muzea a sběratel Jiří Chocholoušek starší.

A právě během výstavby, která započala před patnácti lety, se zrodila myšlenka na propojení penzionu s vojenským muzeum. „Můj táta působil jako asistent na Karlově univerzitě a učil zde historii. To byl ten prvopočátek. Jakmile jsem se naučil číst, začal jsem louskat historické knihy a historie mě baví do dneška,“ podotkl Chocholoušek s tím, že mu pomáhají i oba synové Petr a Jiří.

Mezi jeho nejoblíbenější historickou epochu patří právě druhá světová válka, o které by dokázal vyprávět celé hodiny. „Celé muzeum vzniklo spontánně. Navrhuji sám i expozice, a když to bylo ještě možné, podílel jsem se na rekonstrukci získaných předmětů. To taky nějaký ten čas zabralo,“ dodal.

Expozice je zatím stále ve výstavbě a jeho majitel usiluje o uznání ministerstvem kultury. I přesto celé muzeum svým rozsahem a kvalitou odpovídá oficiálním institucím. Aktuálně zde mají dva tisíce ručních zbraní, kolem šedesáti kusů vojenské techniky a tisíc uniforem. „Uniformy jsou dokonce šité ze stejného materiálu. Jedná se o repliky, na které jsem potom přišíval knoflíky, výložky a hodnostní označení, aby odpovídaly dobovému pojetí a konkrétní armádě,“ přiblížil sběratel.

Vyznamenání i zbraně

Pavilony jsou rozděleny podle národnosti - věnované jsou anglické, české, německé a ruské armádě. Kromě už zmiňovaných uniforem navlečených na stovkách figurín nechybí vyznamenání, zbraně, modely a další exponáty přibližující toto odvětví. Řada věcí našla své místo zatím ve skladovacích prostorách a čekají, až bude rozšířen výstavní prostor. „Prvním zakoupeným exponátem se stal protiraketový systém Kub a tím nejnákladnějším je ruské samohybné dělo Pion s dostřelem na vzdálenost padesát kilometrů,“ upřesnil Chocholoušek.

Prohlídku je možné v případě zájmu domluvit si telefonicky nebo emailem. Pořádají je pro skupiny čítající minimálně deset lidí a odhadem zabere tři a půl a čtyři hodiny. „Zbraně a vojenská technika zaujme i děti. Kolikrát koukám, kolik toho samy vědí, znají i parametry zbraní. Ženám se zase líbí uniformy. V německém pavilonu jsou k vidění i ty, které navrhl zakladatel firmy Hugo Boss,“ nastínil milovník historie s tím, že se zaměřují hlavně na příběhy než na suchopárný výklad. Největší masa zájemců se rekrutuje z mužů, kteří prošli vojenskou službou a rádi si zavzpomínají na zážitky s tím spojených.

Pojizdné exponáty

Ohromí i vozový park, kde jsou všechny exponáty pojízdné, ale mají znehodnocený zbraňový systém. „Dvakrát do roka exponáty na dvoře projedeme a proházíme,“ podotkl Chocholoušek. Předměty odkoupil od firem a dalších sběratelů. „Mým snem je získat „Šilku“ neboli lehce panceřovaný samohybný protiletadlový systém vybavený radarem,“ uzavřel vyprávění Jiří Chocholoušek starší.