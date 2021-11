O zavedení spěšných vlaků mezi Žatcem, Louny a Ústím nad Labem se mluví řadu let, přímé spojení mezi okresem a krajským městem není. Ústecký kraj zahájení jejich provozu několikrát odložil. „Důvodem je nejistota ohledně zajištění financování sektoru veřejné dopravní obslužnosti, který byl stejně jako téměř všechny ostatní oblasti lidského života zasažen krizí spojenou se šířením onemocnění covid-19,“ vysvětlil už dřív mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

Spěšné vlaky mezi Žatcem, Louny, Lovosicemi a Ústím nad Labem nevyjedou ani letos, další termín je prosinec příštího roku. „Ze Žatce budou vlaky odjíždět přibližně v 5.00, 6.00, 14.00 a 16.00 hodin. Z Ústí nad Labem ve 12.10, 14.10, 16.10 a 18.10 hodin. Se zastavením je uvažováno v Žatci, Postoloprtech, Lounech, Libochovicích, Čížkovicích, Sulejovicích, Lovosicích a Ústí nad Labem hlavní nádraží,“ uvádí se ve zmíněném plánu dopravní obslužnosti kraje.

Vedení Žatce i Loun by nové spěšné vlaky uvítalo. Nyní přímé spojení s Ústím ani jedno z měst nemá. A to ani autobusové. „Určitě přímé spěšné vlaky do Ústí uvítáme. Jako obecně každé zlepšení v dopravní obslužnosti města,“ sdělil žatecký místostarosta Jaroslav Špička. Podobně se vyjádřil i lounský starosta Pavel Janda. „Za přímé spojení s Ústím budeme určitě rádi,“ řekl.

Po dokončení modernizace trati Ústí – Most je ve hře zavedení nové linky spěšných vlaků na trase Žatec – Postoloprty – Most – Ústí s kratší jízdní dobou. Spěšné vlaky přes Libochovice by pak jezdily jen z a do Loun.

Naopak některé spoje zřejmě v nejbližších letech z kolejí okresu Louny zmizí. Stát se to může na trati mezi Louny a Slaným, která vede přes Chlumčany, Vrbno nad Lesy a Peruc. Její trasa značně kličkuje, pro lidi z vesnic je rychlejší dojet do Loun nebo Slaného autem. Ne každý ale takovou možnost má. „Pro Peruc je zachování vlakového spojení mezi Louny a Slaným důležité. Je to naše jediné přímé spojení do Slaného, je pro nás v několika ohledech spádové město. Je tam nejbližší nemocnice, lidé od nás do Slaného jezdí k lékaři,“ popsal místostarosta Peruce Jan Vnouček. „V roce 2022 vlaky zachovány zůstanou, ale jak to bude od roku 2023, nevíme. Budeme se snažit vyjednat, aby se nerušily,“ dodal.

Podobně se stahují mračna nad osobními vlaky mezi Blatnem a Lubencem. Nyní na trati jezdí spoje z Rakovníka do Bečova nad Teplou mezi Středočeským a Karlovarským krajem, Ústecký kraj vlaky v budoucnu už objednávat nechce. Vlaky z Rakovníka by tak zřejmě končily v Jesenici nebo Blatně.

Nezodpovězená otázka

Otázka také visí nad osobními vlaky mezi Žatcem a Lužnou u Rakovníka. Cestujících je v nich málo, navíc Středočeský kraj zavádí od prosince novou autobusovou linku mezi Žatcem a Prahou, která část trati kopíruje. „Dlouhodobá přepravní data na trati Lužná – Žatec bohužel nevykazují výraznější vytížení těchto spojů, a proto nelze žádné případné budoucí kroky v tuto chvíli předjímat,“ uvedl mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka.

Starostové dotčených obcí hrozbu zrušení vlaků na trati vnímají, nelíbí se jim. Očekávají, že zmíněný nový autobusový spoj mezi Prahou a Žatcem ubere ve vlacích ve Středočeském kraji další cestující, což přinese další tlak na redukci na kolejích. „Pro nás v Deštnici jsou vlaky jediným víkendovým spojením, autobusy jezdí jen v pracovní dny. Mnoho našich obyvatel je na vlacích závislých, rozhodně se zrušením nesouhlasíme,“ prohlásila starostka Deštnice na Žatecku Martina Vokurková.