Studentka Eva Mazánková ve videu říká, že se na infolinku minulý týden dovolala až po čtyřech hodinách. Hygienici jí poté oznámili, že pokud nebyla v zahraničí, nemá na testy nárok, a poslali ji do ordinace k praktické lékařce. Ta jí sdělila, že nákazou koronavirem netrpí. Po třech dnech, když se její stav zhoršil, se Mazánková rozhodla vydat metrem na pohotovost do Motola stále v domnění, že nákazu v těle nemá.

„Lékařka mi vynadala, že mám pravděpodobně koronavirus a právě jsem ji nakazila. Mrzí mě to, ale vycházela jsem z informací od své praktické lékařky,“ říká studentka Mazánková ve zveřejněném videu, které se rychle šíří dál a dál.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) na dotaz Pražského deníku k případu uvedla, že vždy vychází z informací od nemocného. „Ve všech případech domácích izolací jsou lidé informováni, že pokud se jejich zdravotní stav zhorší, mají ihned volat tísňovou linku 155,“ uvedl mluvčí HSHMP Zbyněk Boublík.

„Není v kapacitních možnostech HSHMP několikrát denně obvolávat například dvě stovky nemocných a tázat se jich na jejich zdravotní stav. Linka 155 je mezi občany běžně známá a v případě skutečné potřeby je třeba tuto linku kontaktovat,“ vysvětlil dále Boublík. Jenže mladá žena podle svých slov na tísňovou linku volala: „Řekli mi, že když se nedusím a nejde mi o život, tak s tím nic neudělají.“ Ministrestvo zdravotnictví speciální infolinku 1212 zřídilo až později, navíc v prvních dnech měla technické potíže.

Ve videu, které si na Youtube během dvou dnů získalo přes 1,2 milionu shlédnutí, Mazánková dále říká, že mezitím byla ještě s rodiči na nákupu v obchodě, kde mohla nákazu roznést. Týden před tím ještě chodila na přednášky na Univerzitu Karlovu. „Hygiena ale řekla, že inkubační doba je jen dva dny a že ten jeden den, kdy jsem ve škole byla, ani řešit nemají, protože jsem nemohla být nakažlivá. Já jim opakovala, že příznaky jsem měla už čtyři dny před tím, než jsem měla výsledek. Vůbec je to nezajímalo,“ popsala Mazánková, která pravděpodobně nakazila i svou spolubydlící Petru Vychytilovou.

Ta však v evidenci nakažených není. „Eva nadiktovala kontakty na lidi, se kterými se potkala, včetně mě. Když mi zavolali, řekli, že pro ně nejsem infikovaná, dokud mi neudělali testy. Řekla jsem, že mám příznaky a že jsem s Evou zavřená na bytě. Pochybuji, že bych se nenakazila a měla jenom chřipku.“

O tom, že infolinky pražské hygieny jsou permanentně zahlcené, se přesvědčil i další nakažený Jiří Nevrla, který pracuje v železniční dopravě jako personál vlaku, kde se pravděpodobně nakazil. Také studentka Mazánková uvažuje, že se nakazila při cestování městskou hromadnou dopravou.

Nevrla příznaky pociťuje od čtvrtka 12. března, kdy byl naposledy v práci. Ten den večer začal kašlat. „Zkoušel jsem snad padesát pokusů na obě linky. Bez šance. Chápu, že toho mají hodně,“ dodal Jiří. Nakonec se v sobotu dostavil do Nemocnice Na Bulovce na testy. „Tam mi řekli, že se ozvou do 48 hodin, když to bude pozitivní. Byl jsen nervózní a nakonec jsem se v pondělí dovolal na hygienu Prahy 4. Byla tam moc milá paní, paradoxně to ona mi sdělila výsledky. Podle mě by zasloužila pochvalu,“ dodal Jiří.