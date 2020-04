Práce na nákladné modernizaci velké plavební komory v Hoříně nedaleko Mělníka pokračují i v době nouzového stavu. Na historicky cenné zdymadlo technici nyní dokonce osadili nová dolní ocelová vrata.

Usazování nových vrat do zdymadla v Hořínském plavebním kanálu u Mělníka. Montáž vrat probíhala pomocí autojeřábu, který byl umístěn na nákladní lodi a vrata zdvihal. | Foto: zdroj Metrostav a.s.

Mohutná těžkotonážní vrata se skládají z levé a pravé vrátně. Každá měří 6x12 metrů a dohromady váží 60 tun. Montáž vrat probíhala pomocí autojeřábu, který byl umístěn na nákladní lodi a vrata zdvihal. O správnou polohu vrat na dolním ložisku, která je pod hladinou, se pak postarali potápěči.

Akce probíhala plynule, bez větších komplikací. Po vypuštění celé plavební komory byla vrata dostrojena do finální podoby. „Suché zkoušky vrat by měly začít na přelomu května a června. Potom už bychom měli uvést komoru do provizorního tříměsíčního provozu,“ řekl Jan Prokeš, vedoucí projektu.

Modernizace zdymadla, které přes více než 100 let zajišťovalo celoroční splavnost Vltavy, začala v červenci loňského roku demontáží vrat. „S novými vraty se do komory vrátí plavba rozšířená o moderní velké osobní lodě evropských parametrů i lodě s kontejnery,“ dodal Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest.

Zdymadlo si zachová původní vzhled

Práce na rekonstrukci památkově chráněného zdymadla z roku 1905 jsou komplexní. V jejich rámci již zanikl původní most, který byl v dolní části a vytvářel překážku pro plavbu vysokých lodí. Další etapa modernizace bude finišovat koncem dubna, kdy technici usadí konstrukci nového mostu. Ten nahradí původní betonový a změní se hlavně jeho funkčnost. Celá nová konstrukce bude totiž zdvižná. Přes tuto novinku komora nezmění vzhled. Na bocích bude totiž most osazen strukturou původních kamenů.

Zachování původního vzhledu památky, ale i její modernizaci chválí starosta obce Hořín Jaroslav Vrba. „V návaznosti na cyklostezku se do budoucna stane plavební komora jistě atraktivní i z hlediska cestovního ruchu a tím pádem bude i přínosem pro obec Hořín,“ řekl.

Modernizace velké plavební komory v Hoříně umožní vyšším lodím doplout od soutoku Vltavy a Labe až do Prahy a v lokalitě u Mělníka překonat rozdíl hladin až 8,5 metru. Zhotovitelem je společnost Metrostav, investorem Ředitelství vodních cest. Přičemž investice dosáhnou 360 milionů korun. Obnova je součástí celkové modernizace deseti kilometrového plavebního kanálu Vraňany-Hořín, která vyjde asi na 2 miliardy korun a první vyšší lodě by po něm mohly proplout na jaře příštího roku.