Po většinu kalendářního roku je život na pobočce České pošty ve středočeském Milostíně poklidný. Klasicky pár dopisů, balíky a složenky. Týden před svátkem zamilovaných, tedy sv. Valentýna, jenž připadá na 14. února, se ale zavedené pořádky mění o pomyslných sto osmdesát stupňů. Milostínská pošta se totiž stává „sídlem“ všech zamilovaných přání z České republiky. Lidé je sem posílají valentýnská přání s prosbou o unikátní razítko. Část lidí si navíc pro „štempl“ jezdí do Milostína osobně.

Pošta ve středočeském Milostíně má před svátkem svatého Valentýna napilno | Foto: archiv

Letos to bude premiéra i pro zdejší poštmistrovou Janu Jánskou. „Jsem tu nová, je to poprvé. Úplně tak nevím, co mne čeká, ale určitě se to zvládne,“ říká s úsměvem. Každý den bude muset orazítkovat speciálním razítkem až stovky „Valentýnek“. Na přesný počet kusů to sice spočítané na poště nemají, ale když se všechny valentýnská přání dají do pytle, váží obvykle jedenáct až dvanáct kilogramů.