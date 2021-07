V pátek večer se konala schůzka zástupců Povodí Vltavy a uživatelů kempu. Právě na ní Petr Kubala představil nejbližší záměry podniku. Ohradil se i vůči některým fámám, které kolují Radavou mezi kempaři.

"Šíří se různé zvěsti, že chceme současné nájemce míst dostat pryč. Není to pravda. Vedení Povodí Vltavy žádný takový zájem nemá a nechce, aby byl kemp zrušen. Naopak chystáme vylepšení zázemí," konstatoval Petr Kubala k budoucnosti oblíbeného rekreačního zařízení. Zároveň ale dál trvá záměr uvést poměry v kempu do souladu s provozním řádem.

Mnohé karavany, které zde stojí, nemají platné technické osvědčení a u některých vznikly v uplynulých desetiletích i nejrůznější přístřešky, s nimiž však provozní řád vůbec nepočítá. Pro řadu nájemců míst v kempu je tak plán státní organizace nepříjemným zásahem do dosavadních zvyklostí.

Povodí převzalo do své režie zařízení před několika lety a technický stav karavanů už se měl řešit, ale zdržel to covid.

Celkem 241 karavanů bylo v pondělí v noci minulý týden v kempu Radava. Rozsáhlé zařízení převzalo před několika lety opět do své správy Povodí Vltavy a záhy začalo jednat s nájemci o změnách, které by měly situaci v oblíbené rekreační destinaci přiblížit 21. století. Problému se věnovalo i setkání v pátek minulý týden.

Řada karavanů totiž je totiž v nepojízdném stavu a slouží spíše jako trpěná základna pro rozsáhlé dostavby a přístřešky. Podle Kubaly je přitom nutné, aby karavany byly pohyblivé, třeba kvůli údržbě kempu. A přístřešky a přístavby, což jsou často dřevěné verandy, by se měly odstranit také, protože s nimi provozní řád nepočítá.

Hledání příčin požáru

Na poměry v kempu znovu upozornil požár 12. července 2021, kdy oheň zlikvidoval jedenáct karavanů. Ale technickou závadu dosavadní vyšetřování požáru vyloučilo. Hledání příčin požáru pracuje s verzemi, že požár vznikl nedbalostí nebo úmyslem.

Některé karavany však zřejmě stejně čeká buď vylepšení technického stavu, nebo vysídlení. Povodí ale chce nechat současné nájemce na místech ještě přes zimu, nebude proto nutné hned všechny "problematické" karavany odvézt. Ovšem stání přes zimu bude také jako obvykle bez nároku na služby, protože v provozu je kemp jen od 2. května do 30. září.

Kemp se má do budoucna dál rozvíjet. Petr Kubala třeba odmítá fámy, že by odsud státní firma chtěla dostat současné nájemce a budovat zde například bungalovy. „Děláme vše pro to, aby kemp pokračoval a provozoval se. Chtěl bych poděkovat obci Kovářov za opravení příjezdové komunikace. Dělali jsme průzkumné vrty kvůli zajištění lepšího zásobování pitnou vodou,“ upozorňuje Petr Kubala a dodává, že nový provozní řád má začít platit až v roce 2023.

Některé podmínky, třeba zprovoznění karavanů, ale bude nutné splnit dříve než za dva roky. Těm, kteří zde mají stejná místa pronajata až několik desítek let a „zdědili“ už je i po rodičích, to ovšem přidělá starosti. „Budu to muset dát na podvalník a odvézt,“ uvedl třeba o víkendu ke svému karavanu poblíž požářiště muž středního věku. Dodal, že na místo jezdí od dětství a celé roky přístřešky ani stav karavanů nikomu nevadily. Je ale smířen s tím, že oprava obytného vozu je nutná. Nový kupovat nechce. „Sto padesát tisíc za nový, to dávat nechci,“ konstatoval.

Vybavení lehlo popelem

Jak bude shoření karavanu řešit pan Jiří z Hořovic, to zatím neví. „Jsem tu šest let. Mladej tu měl být s vnoučaty od úterý,“ říká smutně jeden z postižených požárem. V karavanu už měl připravené i pruty a veškeré vybavení na rybaření. Lehlo popelem. Syna sháněl na poslední chvíli, aby nepřijel na požářiště. Muž ale uvažuje spíše o tom, že si pořídí karavan nový. Třeba pruty už mu nějaké půjčili kamarádi.

Kemp nyní čeká úklid trosek po požáru v jedné části a obecně pak v září další setkání nájemců se zástupci Povodí Vltavy o budoucnosti. Příčina požáru se zatím stále šetří .