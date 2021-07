Vraždil nožem, sekerou i kamenem. Od rozsudku, který pro Kevina Dahlgrena znamenal doživotí, uplynulo v úterý pět let. Když tehdy dvacetiletý mladík přijel do brněnských Ivanovic doučovat angličtinu, nikdo netušil, co se v sousedství odehraje.

U olomouckého vrchního soudu proběhlo soudní jednání v případu čtyřnásobné vraždy, obviněný Kevin Dahlgren | Foto: Deník / Heloňa Stanislav

Na první pohled tichý, bezkonfliktní chlapec. Z amerického Sacramenta přijel do Brna za příbuznými s vidinou nového života. Šok však čekal na obyvatele brněnských Ivanovic, když koncem května v roce 2013 spatřili kouř nad jedním z rodinných domků. Do garáže se proto sousedé dostali vlastními silami, co ale spatřili, nikdo nečekal.