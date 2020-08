V horkých letních dnech hoří u mostu oheň a na něm dělníci nahřívají části ocelových nýtů, které musí být hned přichyceny na konstrukci mostu. „Není to lehká práce a vyžaduje přesnost,“ řekl jeden z dělníků.

Rekonstrukce mostu začala už v dubnu. Náklady na jeho obnovu činí 6,5 milionu korun. Díky zařazení na seznam památek mohla Polička získat 1,5milionovou dotaci od Ministerstva kultury.

Již před lety se na stoleté konstrukci začal projevovat zub času. Odborníci diagnostikovali statické narušení mostu. „Spodní ocelové nosníky byly ve velmi špatném stavu, musely být provizorně podepřené a bylo potřeba je vyměnit. Jinak je konstrukce až překvapivě v pořádku,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Větší poškození nejsou znát ani na kamenných zděných pilířích, které budou opraveny na podzim po vypuštění Synského rybníku. Původní asfalt na mostě nahradí dřevěné fošny. Na most se lidé vrátí na začátku listopadu.

Dočasně byl most z bezpečnostních důvodů únosnosti opatřen podpěrnou konstrukcí – dřevěnými trámovými bárkami.

„Na základě statického posudku bylo zřejmé, že rozsah rekonstrukce bude představovat značnou finanční náročnost. Příprava se tedy rozběhla na plné obrátky,“ vysvětlila Marta Mastná, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města. „Byla zpracována projektová dokumentace. Hledala jsem cesty, jak získat dotaci. Začala jsem se zajímat o historickou hodnotu objektu s cílem zápisu do seznamu kulturních památek, čímž by se značně zvýšila šance na zajímavější finanční pomoc, než by tomu bylo u 'nepamátky'. Rozhodnutí o zařazení mostu mezi kulturní památky jsme obdrželi vloni po půlročním procesu,“ dodala Mastná.

Historicky cenný

Most byl zpřístupněn před slavnostním otevřením novostavby někdejšího c. k. učitelského ústavu (dnešní gymnázium) 28. září 1901. Technické, historické, architektonické a urbanistické kvality ocelového mostu, jako cenného díla, zachycuje odůvodnění památkářů.

„Je velmi malebným prvkem prostoru, ve kterém se nachází. Z památkového hlediska představuje cennou stavbu. Most nýtované konstrukce s příhradovými nosníky je technickou památkou a velmi hodnotným dokladem mostního stavitelství přelomu 19. a 20. století. Most v rámci urbanismu města zaujímá jedinečné postavení, byl zřízen v rámci nové parkové úpravy před hradbami města,“ píše se v rozhodnutí Ministerstva kultury, které zařadilo most mezi technické památky.