Kriminalisté zjišťují, kdo a proč střílel v pondělí po motorkáři ve Vysoké. K dispozici mají kamerové záznamy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petra Sochůrek

Střelbu na motorkáře ve Vysoké na Havlíčkobrodsku by mohli kriminalisté vyšetřovat i jako pokus o vraždu. Incident se stal v pondělí kolem půl šesté v podvečer na louce poblíž chat a sjezdovky v obci Vysoká. Obětí se stal pětadvacetiletý mladík na motorce. Podle informací Deníku na něj vystřelil zatím neznámý člověk z krátké střelné zbraně větší ráže. Zasažen měl být do nohy či zadní části těla a břicha. Postřelený mladík si měl pomoc zavolat sám. Do nemocnice byl transportován vrtulníkem. Jeho zranění lékaři popsali jako středně těžké. Už v úterý byl mimo ohrožení života a ze zranění se zotavoval na jednotce intenzivní péče. Zda už hovořil i s policisty, není jasné. Policie zatím nechce k případu zveřejňovat žádné podrobnosti.