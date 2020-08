Ti na poli u Svitav ve směru na Brno pracují od loňského listopadu. Na záchranný výzkum měli rok, ale hotový bude zřejmě už v říjnu. Objevili známky osídlení ze střední doby kamenné a také keramické nálezy z doby bronzové. „Našli jsme takzvanou štípanou industrii, tedy pazourky,“ uvedl Ladislav Rytíř, archeolog královéhradecké univerzity.

Mladšími nálezy jsou kovové artefakty z období válek mezi Rakouskem-Uherskem a Pruskem v 18. a 19. století. Ještě mladší je polní provizorní cihelna, která mohla sloužit při výstavbě železniční trati Česká Třebová – Brno. Našly se i cihly se značkami.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nejde o velké nálezy, které by zdržely výstavbu obchvatu. „Nebyly tady nálezy jako u Chrudimi a z toho máme docela radost. U Chrudimi se kvůli velkým nálezům protáhla jedna lokalita dokonce o tři čtvrtě roku,“ řekl ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Velká skládka

Daleko větší problémy ale přinese další objev, a to velká skládka. S tou nikdo v trase budoucího obchvatu rozhodně nepočítal. „Nyní probíhá průzkum, abychom ji dokázali zapracovat do výběrového řízení. Tedy aby zhotovitel mohl ocenit práce nutné na její odstranění. Zatím nevíme, co je to za skládku. Překvapilo nás, že jde o vrstvy až do hloubky osmi metrů. Odhadneme, kolik je to kubíků,a dáme do výběrového řízení tu nejhorší variantu, že vše bude muset být odvezeno. Nevíme totiž, jestli bude část použitelná, nebo budeme muset vše odvézt pryč,“ vysvětlil Vebr.

Podle starosty Svitav Davida Šimka stávaly na výjezdu z města malé pískovny, které byly v 50. a 60. letech postupně zaváženy. Objev skládky začátek stavby zatím nekomplikuje, ale mohl by ztížit výběrové řízení.

ŘSD nyní připravuje projektovou dokumentaci pro zadání stavby a hodlá ještě letos vypsat soutěž na dodavatele stavby a staveniště vítězné firmě předat. Není ale vyloučené, že se výběrové řízení protáhne a stavbu předají až na začátku roku 2021. Proto bude ŘSD samostatně soutěžit firmu na vykácení zeleně a stromů v místě budoucího obchvatu. „Kdyby se stalo, že se zahájení stavby posune na jarní měsíce, mohli bychom mít problém s termínem pro kácení. Chceme ho stihnout ještě v zimě,“ uvedl Vebr.

Výkupy pozemků jsou už z 99 procent hotové. „Zbývají jednotlivci a také exekuce, takže budeme muset přistoupit k vyvlastnění, jinak nedokážeme exekuci nabýt,“ podotkl Vebr.

Lego kruhák

S obchvatem Svitav souvisí i úprava křižovatky u stanice Slovnaft na silnici I/35. Křižovatka je přetížená, nebezpečná a výjezd z Lačnova na hlavní tah komplikovaný. „Pokusíme se na tuto křižovatku umístit takzvané lego, to je provizorní malý kruhový objezd. Na něm si vyzkoušíme, jak by fungovala okružní křižovatka. Dálnice nebude do roka ani dvou a provizorní křižovatka by zvýšila v místě bezpečnost, ale určitě zpomalí dopravu na pětatřicítce. Dokončujeme zaměření křižovatky a pracujeme na projektu. Nic nebrání instalaci už v letošním roce. Je ale na zvážení, jestli ji postavit na zimu, nebo až na jaře,“ dodal Vebr.

Lego křižovatky se nacházejí v celém kraji, ale opravují se každý týden, protože je podle silničářů vždy někdo naboří.

Připravena je také výstavba sjezdu pro kamiony do průmyslové zóny. Obchvat Svitav vylepší i komfort hasičů a záchranářů. „Připravuje se výstavba nové hasičské stanice, která by mohla být vedle obchvatu. Kromě obchvatu by obsluhovala i tunel na D35 u Dětřichova. U Slovnaftu měla být původně malá stanice pro jedno auto, která by byla výhradně pro tunel na dálnici, ale to se místním hasičům nelíbí. Řešíme tedy aktuálně návrh, že by se postavila u obchvatu nová stanice. A hned vedle se počítá se stavbou stanoviště záchranné služby,“ sdělil Šimek. Hasiči i záchranáři by tak byli mnohem rychleji na silnici na Moravskou Třebovou, na Březovou nad Svitavou a dalšími směry. Město je návrhu nakloněné a nabízí pro výstavbu obou stanovišť městské pozemky.

Obchvat Svitav je navržený v délce zhruba devíti kilometrů. Náklady na výstavbu se pohybují okolo 850 milionů korun. Řidiči by mohli na obchvat vyjet v roce 2022.