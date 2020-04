Sochař s radnicí v uplynulých měsících podepsal novou licenční smlouvu, která jí umožňuje prodat sochu zesnulé ostravské patriotky a zpěvačky. Veřejnost měla za to, že je to jen otázka času. Situace ale nabrala poněkud jiný spád.

Sérii článků k tématu Kontroverzní socha Věry Špinarové v Ostravě si můžete přečíst ZDE.

„Podepsal jsem s vámi již několik licenčních smluv, které mne stály nemálo úsilí i finančních prostředků. V dnešní složité době po mně chcete, abych se znovu zaobíral věcmi, které jsou pro mě zcela uzavřené. Jak jsem vám již napsal v minulém e-mailu, nemám důvod se v tom dál angažovat a v souvislosti s tím obstarávat jakékoliv právní zastoupení,“ napsal sochař radním, podle něhož smlouva umožňující prodej sochy vzešla ze strany radnice, a tudíž už nehodlá podepisovat nic dalšího.

Problém je v tom, že na základě této licenční smlouvy sice radnice může sochu prodat, ale ne ji přemístit. A za takových okolností nemá radnice důvod ve svých snahách pokračovat. Jediný její cíl byl totiž sochu z Husova sadu odstranit.

„Pan Moješčík podepsal smlouvu na prodej sochy, ale odmítl dát souhlas na její přemístění. A aukční síň pochopitelně poté chtěla souhlas s tím, že si ji kupující bude moci odvézt,“ popisuje pohled druhé strany radní pro architekturu a veřejný prostor Moravské Ostravy a Přívozu Lukáš Jansa s tím, že nejde o žádnou novou smlouvu, ale prostý souhlas.

Podívejte se na galerii kontroverzní sochy Věry Špinarové v Ostravě

„Tímhle tím nás zablokoval, a pokud neustoupí, tak za stávající situace pro nás nemá smysl sochu prodávat,“ dodal Jansa, podle něhož je nynější parodie výsledkem nevýhodně uzavřené původní smlouvy s předchozím vedením radnice. Podle všeho tedy socha zůstane v Husově sadu natrvalo.

To mrzí mimo jiné zpěvaččina syna Adama Pavlíka. „Sebralo mi to rok a půl života, teď už to ale neřeším a nevím, co k tomu víc říct. Ta socha není moje maminka, ale cizí člověk. A když tehdejší vedení podepíše smlouvu, díky které dostanete sochu, ale bez souhlasu autora s ní nic nemůžete dělat, tak co na to chcete říct,“ řekl Pavlík, kterého na druhé straně mrzí i zatvrzelý postoj sochaře.

David Moješčík vytvořil sochu Věry Špinarové (a Leoše Janáčka) ve dvou provedeních pro tehdejší vedení radnice za asi 600 tisíc korun. Nové vedení však o její odstranění začalo usilovat hned po volbách. Laminátový originál je uschovaný na radnici.