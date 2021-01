Křik, pády, smích, koulování, svačinky u sněhuláků. Na sjezdovce v krušnohorských Klínech je rušněji než v centru Ústí nad Labem. Přestože v lyžařském areálu nefungují vleky, lanovka, hotel ani restaurace, mumraj na hlavním svahu připomíná zimní radovánky z obrazů holandských malířů 17. století. Na volně přístupné bílé stráni sáňkují, bobují a relaxují celé rodiny a auta dalších zaplňují okolní parkoviště. Od silnice je vidět, jak dole mezi vypnutými sněhovými děly pobíhá stovka rekreantů. Ostatní míří na boční palouky a méně strmou horní pláň, kde jezdí hlavně mimina.

„Že tu je tolik lidí, mě nepřekvapuje. Děti potřebují být na čerstvém vzduchu,“ říká 35letá Veronika z Bíliny. Na Klíny přijela ve středu 30. prosince dopoledne s manželem a dvěma malými dětmi, které trpí alergiemi. „Máme to sem nejblíž a je tu parádní vrstva sněhu, perfektní vyžití a dneska i krásné počasí, tak proč toho nevyužít,“ svěřuje se maminka z bílinského paneláku, u kterého sníh nenapadl. I proto je rodina na Klínech už potřetí. „Nedávno tu bylo lidí ještě víc. Teď je hodně dospělých v práci, protože už nejsou svátky. Po obědě se sem ale možná nahrnou,“ dodává Veronika. Jen ji mrzí, že kvůli vládním protikoronavirovým opatřením nefunguje ani lyžařská škola, kam chtěla dát dcerku. Teď musí čekat na příští rok.

Pětileté Beatě se přesto na horách líbí. „Akorát furt padám a praštím se kamkoliv,“ mudruje po kotrmelci na plastové lopatě. Za normální situace by si takhle užívat nemohla, protože sjezdovka je pro lyžaře. Sáně kvůli sešupu raději nepoužívá, protože na namrzlém sněhu by jely moc rychle. „Hele, tam se jedna holčička zasekla a vytahují ji z toho děla!“ vykřikne Beata. Naštěstí viděla náraz, který se obešel bez zranění. „Řešíme podobné problémy jako jindy. Rozdíl je v tom, že teď lidi bobují a sáňkují,“ říká na svahu člen horské služby.

Nikdo nelyžuje. Jen několik snowboardistů se snaží sjet dolů po sněhu, který je už na některých místech vydřený. „Je to tu hezký, ale tolik lidí jsem nečekal. Pro nás je to problém,“ tvrdí před další jízdou snowboardista Jan Švejda z Prahy, který zkouší Klíny poprvé.

„Je blbý, že jsou všude zavřený vleky a lanovky. Bylo by fajn, kdyby se otevřely a pouštěly nás na ně alespoň v malých skupinkách,“ povzdechne si snowboardistka Klára Fričová z Chomutova. Na Klínech jí to ale vyhovuje. „Je tu pěkné a klidné prostředí, pro začátečníky ideální,“ dodává.

Obec má pro lidi pochopení

Vedení horské obce má pro nával turistů pochopení, i když nemůžou utrácet za obvyklé služby a zatížili místní komunikace. „Starosti s tím jsou, ale pohyb venku je důležitý. Nedivím se, že to sem lidi táhne. Co mají dělat doma? Kdybych nebydlela na Klínech, také sem jedu,“ říká starostka Klínů Zděnka Němečková. Za nešvar označuje nedovolené parkování mimo vyhrazené plochy a pohozené odpadky na sněhu, hlavně nedopalky cigaret a posmrkané kapesníky. U hlavní silnice také vzrostlo riziko dopravních nehod. „Je to jako v životě, všechno má své plusy a minusy,“ hodnotí starostka rušno v nouzovém stavu. Obytné karavany s výletníky teď v obci nestojí, ale na jaře jich na Klínech parkovalo i přes deset.

Návštěvnost by byla v těchto dnech zřejmě ještě vyšší, kdyby nad lyžařským svahem mohla fungovat dokončená zipline lanovka pro dvoukilometrový sjezd po ocelovém laně. „Čekáme, až vláda uvolní opatření a pak zipline otevřeme. Před Vánoci se ni prodalo zhruba 2 000 dárkových poukazů,“ popisuje Alena Dalecká, jednatelka sportovní a zážitkové agentury Zimlet Klíny, která ojedinělé zařízení nechala postavit.

Zipline bude fungovat tak, že instruktor oblékne zájemce do celotělového úvazku, nasadí mu helmu a zajistí ho na kladce s elektropohonem. Pak jezdce pustí na 1 400 metrů dlouhý „přelet“ nad Šumenským údolím, kde ho čeká přestupní stanice. Tam další instruktor jezdce přejistí na druhé lano, po kterém pojede 800 metrů k nástupišti klasické lanovky, která vyveze jezdce do Sport areálu Klíny.

Tato zipline je nejdelší v ČR a 5. nejdelší v Evropě. Jezdit se bude až 150 metrů nad zemí rychlostí až 75 km/hod., kdy nejprve jede kladka setrvačností a teprve po zpomalení se spustí elektropohon, který doveze jezdce do stanice. Samostatně budou moci jet lidé od 30 kg do 130 kg, děti do 30 kg pak v tandemu s dospělým. Jedna jízda vyjde na 950 korun, tandem zaplatí 1 450 korun. Kapacita odbavení bude zhruba 10 osob za hodinu. Jízda na prvním laně potrvá asi 5 minut, na druhém přibližně 3 minuty.