Shromáždění na Staromáku zorganizovali dobrovolníci, Bělorusové žijící v Praze ve spolupráci se spolkem Milion chvilek pro demokracii. Zahraniční média zaujala fotografie agentury ČTK, na níž jsou zachycení demonstranti rozestoupení do tvaru srdce, uvnitř kterého je někdejší běloruská vlajka.

Prapor s červeným pruhem mezi dvěma bílými používala Běloruská lidová republika od 25. března 1918, než jí o necelý rok později obsadili Sověti. Bílo-červeno-bílá trikolóra se vrátila po pádu SSSR mezi lety 1991 a 1995, kdy se země vrátila k variantě z dob komunistické nadvlády – jen bez srpu a kladiva a s trochu jinými motivy.

„Jsem hrdá na běloruský národ a děkuji, že mám zde možnost vyjádřit svoji solidaritu!” napsala na sociální síť jedna z Bělorusek žijících v Česku. Pražské srdce totiž vyjadřuje velmi dobře emoce, které poslední dny prožívá komunita emigrantů.

„Poslední dva dny a právě teď lidé v ulicích měst po celém Bělorusku bojují za demokracii. Ze všech sil a s nadějí, že je spravedlnost neopustí a že se věci obrátí k lepšímu. Režim Alexandra Lukašenka v tuto chvíli zadržuje v přeplněných věznicích přes 7000 lidí, kteří jsou zbití a nespravedlivě věznění. Dva z nich střety s ozbrojenými složkami nepřežili. Jsme v tom s nimi. Sešli jsem se na náměstích v Praze a Brně, abychom se přidali k jejich naléhavému volání po svobodných volbách a demokratické budoucnosti Běloruska,” vzkázali pořadatelé nedělního mítinku, kde vystoupili i někteří čeští politici.

Tlak na summit EU

Milion chvilek pro demokracii, který v minulosti organizoval obří demonstrace proti českému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), nyní chce, aby jeho menšinová vláda opřená o podporu komunistů byla „vyvíjela aktivnější tlak na co nejrychlejší svolání mimořádného summitu Evropské unie". Podle aktivistů mají státy EU jednat rychle a uvalit na Lukašenkův režim další sankce. Během pondělí předseda Evropské rady Charles Michel oznámil, že evropští politici budou mít prostřednictvím konferenčního hovoru schůzku k situaci v Bělorusku ve středu.

Už dříve s žertovnou nadsázkou starosta Pavel Novotný (ODS) na twitterový účet napsal, že pražské Řeporyje „jsou okamžitě připraveny vyslat na pomoc protivládním demonstrantům do Běloruska obě multikáry a metací stroj Hako. Plus pár chlapů, co dám dohromady.” Narážel tak na nedávnou kauzu, při níž stavbou pomníku takzvaným vlasovcům a výstupem ve státní televizi naštval Rusko. V multikáře pak dovezl na ruskou ambsádu dopis prezidentu Vladimiru Putinovi.

„Hlásím, že jsem uvedl do pohotovsti své bojové síly. Čekáme na pokyn vyrazit. Nemám na metacím stroji dálniční známku, jinak jsem během právě provedené přehlídky nezjistil nic, co by nám bránilo vyrazit na zteč toho z*** Lukašenka,” dodal Novotný.

Mezi pražskými politiky panuje v postoji vůči běloruskému prezidentovi poměrně shoda. Kromě Řeporyjí vlaje historicky první vlajka Běloruska například na úřadu centrální městské části, na radnici Prahy 7 nebo ve Vršovicích. Společně s opozičními zastupiteli vyvěsili prapor rovněž žižkovští radní.

Prvorepublikové a havlovské lidskoprávní tradice

„Stojíme za svobodným Běloruskem!” oznámil o víkendu na facebookovém profilu primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj je „Praha útočištěm mnoha azylantů, kteří zde našli bezpečné zázemí pro život.” Primátor Hřib dodal, že pomocí jim vedení metropole navazuje „na prvorepublikové a havlovské lidskoprávní tradice” s tím, že „by bylo daleko lepší, aby mohli žít svobodně ve svých zemích a nemuseli utíkat za svobodou jinam.”

Primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09), který se spolu s radní pro kulturu Hanou Třeštíkovou (Praha sobě) a radním pro školství Vítem Šimralem (Piráti) zúčastnil vyvěšení běloruské vlajky na budovu magistrátu, uvedl: „Současná situace v Bělorusku opět ukazuje, že centralizované řízení země, o které se opírají totalitní režimy, je nefunkční a vede k nepřijatelnému potlačování svobody. Totalita v Bělorusku musí skončit a tamní občané musí mít právo rozhodovat o budoucnosti své země. Jednoznačně podporujeme svobodu v Bělorusku.“

Podle tiskové zprávy jsou pražští radní jsou „situací znepokojeni“. Na podporu svobodné občanské společnosti v Bělorusku byla Petřínská rozhledna nasvícena v pátek a v sobotu červeno-bíle.